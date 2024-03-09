Bir Dergiye Kapak Pozu Veren Şükrü Özyıldız'ın Gönül Çelen Karizması "Yunan Heykeli Gibisin" Dedirtti
Bir Dergiye Kapak Pozu Veren Şükrü Özyıldız'ın Gönül Çelen Karizması "Yunan Heykeli Gibisin" Dedirtti
Bir derginin kapağında yer alan Şükrü Özyıldız'ın kapak pozundaki gönül çelen karizmatik görünümü Yunan heykellerine benzetildi.
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Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi kariyerinin yanısıra yakışıklılığı, sempatik tavırları ve aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden bir tanesi.
Uzun bir süredir Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan ve her pozu aşk kokan Şükrü Özyıldız, rol aldığı projeler ile de gündeme geliyor.
Bu sefer de bir derginin kapağı olan Şükrü Özyıldız, yine ve yeniden karizmatik görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Özyıldız'ın Yunan heykeline benzetilen kapak pozu ise beğenilere doyamadı desek yeri.
İşte Şükrü Özyıldız'ın kapak pozu!
Gelin bir de ünlü oyuncunun karizmasına gelen yorumlara bakalım!
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Siz Özyıldız'ın kapak pozunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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