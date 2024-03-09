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Dönüşü Muhteşem Oldu! Megastar Tarkan'ın 10 Konserlik Serisinden Kazanacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Dönüşü Muhteşem Oldu! Megastar Tarkan'ın 10 Konserlik Serisinden Kazanacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Tarkan
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.03.2024 - 20:21

Bu yaz 10 konserlik bir seri yapacağı öğrenilen Tarkan'ın tüm konserlerinden kazanacağı ücret resmen dudak uçuklattı!

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1992 yılında Kıl Oldum Abi ile hayatımıza giren Tarkan, o günden itibaren Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi!

1992 yılında Kıl Oldum Abi ile hayatımıza giren Tarkan, o günden itibaren Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi!

Her şarkısı dillere pelesenk olmayı başaran "megastar" lakaplı Tarkan'ın her konseri de büyük bir heyecanla bekleniyor bildiğiniz gibi.

Her şarkısı dillere pelesenk olmayı başaran "megastar" lakaplı Tarkan'ın her konseri de büyük bir heyecanla bekleniyor bildiğiniz gibi.

Posta Gazetesi'nden Kaan Ölker'in haberine göre ünlü şarkıcı Tarkan, bu yaz bir gazlı içecek markasının reklam yüzü olacak ve gençler için bir konser serisi hazırlayacak.

Posta Gazetesi'nden Kaan Ölker'in haberine göre ünlü şarkıcı Tarkan, bu yaz bir gazlı içecek markasının reklam yüzü olacak ve gençler için bir konser serisi hazırlayacak.

10 farklı konserde sahneye çıkacak olan Tarkan'ın bu etkinliklerden kazanacağı ücret adeta dudak uçuklatacak!

10 farklı konserde sahneye çıkacak olan Tarkan'ın bu etkinliklerden kazanacağı ücret adeta dudak uçuklatacak!

İddialara göre ünlü şarkıcı Tarkan, bir konserinden 15 milyon TL, tüm konserlerinden de 150 milyon TL kazanacak.

İddialara göre ünlü şarkıcı Tarkan, bir konserinden 15 milyon TL, tüm konserlerinden de 150 milyon TL kazanacak.
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Siz Tarkan'ın konserlerden kazanacağı ücret için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Tarkan'ın konserlerden kazanacağı ücret için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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