Survivor'dan Çekilen Sahra Işık, Eşi İdris Aybardi ile Evliliğinde Sorun Olduğu İddialarını Öpücükle Yalanladı

Bol olaylı ve kaoslu geçen Survivor'un bu döneminde yarışmaya erken ve beklenmedik şekilde veda eden isimlerden biri ise Sahra Işık olmuştu. Yarışmadan eşi yüzünden ayrıldığı söylenen Işık'tan evliliği ile ilgili problemler yaşadığı iddialarına öpücüklü yanı geldi!