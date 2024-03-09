Survivor'dan Çekilen Sahra Işık, Eşi İdris Aybardi ile Evliliğinde Sorun Olduğu İddialarını Öpücükle Yalanladı
Survivor'dan Çekilen Sahra Işık, Eşi İdris Aybardi ile Evliliğinde Sorun Olduğu İddialarını Öpücükle Yalanladı
Bol olaylı ve kaoslu geçen Survivor'un bu döneminde yarışmaya erken ve beklenmedik şekilde veda eden isimlerden biri ise Sahra Işık olmuştu. Yarışmadan eşi yüzünden ayrıldığı söylenen Işık'tan evliliği ile ilgili problemler yaşadığı iddialarına öpücüklü yanı geldi!
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Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!
Biliyorsunuz ki seyircilerin hop oturup hop kalktığı bu sezonda neredeyse her gün farklı bir tartışma izliyoruz. Hatta bu tartışmalar yarışmacılar adadan elendikten sonra dışarıya bile taşınıyor.
Hatırlarsanız Sahra Işık, bu yıl beklenmedik şekilde yarışmadan çekilen ünlü isimlerden bir tanesi olmuştu. Işık'ın yarışmadan çekilme sebebi olarak ise eşi İdris Aybardi öne sürülmüştü.
Hatta Işık, İstanbul'a döndükten sonra yaptığı paylaşımda "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Bu sefer işimi Allah'a bırakmayacağım. Merhametli Sahra öldü." demişti.
Ünlü isim Survivor All Star 2024 sezonunda ayrıldığından bu yana eşi ile ilgili bazı problemler yaşadığı konuşuluyordu biliyorsunuz ki. Sahra Işık, geçtiğimiz saatlerde evliliğinde sorun olup olmadığı iddialarını yanıtladı.
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Sahra Işık eşi İdris Aybardi ile olan evliliğinin problemli olduğu iddialarını paylaştığı öpücüklü pozları ile yanıtladı!
Siz Sahra Işık'ın son pozu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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