Güçlü Duruşuyla Dikkat Çeken Hadise'nin Sitemkar Kadınlar Günü Paylaşımına Destek Mesajları Gecikmedi
Güçlü Duruşuyla Dikkat Çeken Hadise'nin Sitemkar Kadınlar Günü Paylaşımına Destek Mesajları Gecikmedi
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Şarkıları ile müzik dünyasını sallamayı her zaman başaran Hadise'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem kariyeri hem de özel hayatı ile magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi.
Çalkantılı aşk hayatı, sahne performansları, tarzı ve dansları ile sık sık gündemimize düşen Hadise'nin neredeyse her yaptığı olay oluyor biliyorsunuz ki.
Ünlü şarkıcı Hadise, dobralığı ve laflarını hiç esirgememesi ile de isminden sık sık söz ettiriyor.
Hadise, bugün Dünya Kadınlar Günü paylaşımı yapan birçok ünlüden biriydi. Ünlü şarkıcının farkı ise herkes bu günü coşkuyla kutlarken Hadise'nin sitemli paylaşımı oldu.
Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı "8 Mart Kutlamıyorum" dedi ve nedenlerini de açıkladı.
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Hadise'nin kadınlar günü paylaşımına destek mesajları ise gecikmedi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Hadise'nin kadınlar günü sitemi için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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