Ece Erken Yine Ateş Püskürdü: Oğlunun Babası Serkan Uçar'a Yaptığı Paylaşımlarda Küfürler Resmen Havada Uçuştu
Ece Erken Yine Ateş Püskürdü: Oğlunun Babası Serkan Uçar'a Yaptığı Paylaşımlarda Küfürler Resmen Havada Uçuştu
Ece Erken, eski eşi ve çocuğunun babası Serkan Uçar'a özel yaptığı paylaşımlarda resmen ateş püskürdü. Erken'in açıklamalarında küfürler de hakaretler de havada uçuştu.
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Hatırlarsanız Ece Erken ve Serkan Uçar çifti 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Ancak aşk çok kısa sürmüş ve bu evlilikten bir oğulları olan çift 2015 yılında ise anlaşmalı olarak yollarını ayırmışlardı.
Boşanmadan sonra çift oğulları için birkaç kez görüştüler biliyorsunuz ki. Ancak Ece Erken ve Serkan Uçar'ın görüşmelerinden çok tartışmaları olay oldu.
Ünlü çiftin geçtiğimiz yıl yaşadıkları tatil kavgasını mutlaka hatırlarsınız. Tabii bir de nafaka kavgasını...
Çiftin kavgalarının meşhur olduğunu zaten söylemiştik. Ece Erken, geçtiğimiz saatlerde yeniden sosyal medyada eski eşine söylediği ağır sözler ile gündeme geldi.
Erken önce "şam babası" kavramını detaylarıyla açıkladı.
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Sonra da yavş*k kelimesinin anlamını... Ece Erken'in paylaşımlarını görenler şaşırsa da göndermenin kime olduğu oldukça aşikardı.
Siz Ece Erken'in göndermeli paylaşımları için ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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