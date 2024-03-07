Selena mı Acemi Cadı mı? Siyah Tarzının En Çok Kime Yakıştığını Birlikte Seçiyoruz!
Selena mı Acemi Cadı mı? Siyah Tarzının En Çok Kime Yakıştığını Birlikte Seçiyoruz!
Merve Boluğur ve Sinem Kobal'ın siyah tarzına gelin birlikte bakalım ve siyah en çok kime yakışmış birlikte karar verelim!
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Selena ve Acemi Cadı birçoğumuzun çocukluğunun en sevilen dizilerindendi biliyorsunuz ki. Eğer izlediyseniz akıllara bu diziler ile kazınan Sinem Kobal ve Merve Boluğur'u da mutlaka tanıyorsunuzdur.
Sinem Kobal ve Merve Boluğur giydikleri, söyledikleri ve en çok da aşk hayatları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan ünlülerinden bazıları.
Biliyorsunuz ki ünlüler dünyasında benzer tarzlar ile sık sık karşılaşıyoruz. Aslında günlük yaşamımızda da karşılaşıyoruz ama konu ünlüler olunca biraz daha ilgi çekici oluyor bu durum. Hatta karşılaşmak ile kalmıyor ve aynı tarzın kime daha çok yakıştığı hakkında da sık sık tartışmalara giriyoruz.
Bugün de ünlüler dünyasının dikkat çeken isimlerinden Merve Boluğur ve Sinem Kobal'ın siyah tarzı gündeme geldi. Biz de siyah en çok kime yakışmış sizlerle birlikte seçelim istedik! Hazırsanız hadi, gelin birlikte siyah tarzı en çok kime yakışmış seçelim!
Siyah en çok kime yakışmış?
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