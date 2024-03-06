Hande Erçel'in Hindistan Gezisinden Paylaştığı Dans Videosu "İnsan Hiçbir Yerde mi Oynayamaz?" Dedirtti
Hande Erçel'in Hindistan Gezisinden Paylaştığı Dans Videosu "İnsan Hiçbir Yerde mi Oynayamaz?" Dedirtti
Hande Erçel, bir etkinlik için gittiği Hindistan'da poz üstüne poz paylaştı. Oynadığı bir videosunu paylaşan Hande Erçel'e 'insan hiçbir yerde mi rol yapamaz?' yorumları gecikmedi.
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Hayatımıza 2014 yılında giren Hande Erçel, kariyerine başladığı günden bu yana gerek oyunculuğu gerek özel hayatı gerek ise stili yüzünden binbir çeşit eleştiriye maruz kalan isimlerden bir tanesi.
Ünlü oyuncu en son rol aldığı "Bambaşka Biri" dizisindeki performansı ile eleştiri yağmuruna tutulmuştu hatırlarsanız. Sonra da Erçel'in aşk haberleri gündemde bomba etkisi yaratmış ve ünlü oyuncunun ilişkisini eleştirmeyen kalmamıştı.
Geçtiğimiz yıl Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Daha sonra gelen evlilik haberleri ise ipin ucunu iyice kaçırdı...
Çünkü Erçel'in Sabancı'lara gelin olmak için oyunculuğu bıraktığı da iddia edildi, ünlü oyuncunun okula geri dönme kararının "Sabancı kurallarına uymaya çalışması" olduğu da...
Kendini bir anda sanata adayan, Instagram profilinden oyuncu ibaresini kaldıran ve okuluna ani bir dönüş yapan Hande Erçel, bu iddiaları güçlendirmedi desek yalan olur.
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Her hareketi magazin gündeminin zirvesine yerleşen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı Paris Moda Haftası'nda güzelliğiyle herkesi büyülemişti hatırlarsanız.
Bu yıl gezmelere doyamayan hande Erçel'in moda haftasından dönmesiyle yeniden yurtdışına çıkması ise bir oldu. Hindistan sokaklarını dolaşan ünlü oyuncu Mumbai karelerini art arda yayınladı.
Dans ettiği bir videosunu da takipçileri ile paylaşan Hande Erçel'e "insan hiçbir yerde mi oynayamaz?" yorumları gecikmedi.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin Hande Erçel'in dans videosuna kim ne demiş bir de ona bakalım!
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