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Deniz Bağdaş Sahneden Düşerek Kaburgalarını Kıran Eşi Özgür Turhan'ın Güncel Sağlık Durumunu Açıkladı

Deniz Bağdaş Sahneden Düşerek Kaburgalarını Kıran Eşi Özgür Turhan'ın Güncel Sağlık Durumunu Açıkladı

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
05.03.2024 - 21:06

Sahneden düşerek kaburgalarını kıran komedyen Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş, Turhan'ın güncel sağlık durumunu açıkladı.

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Eğer sosyal medya ile içli dışlıysanız komedyen Özgür Turhan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Eğer sosyal medya ile içli dışlıysanız komedyen Özgür Turhan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Organize İşler: Sazan Sarmalı ve Necati Başkadır gibi yapımlarda karşımıza çıkan Turhan, daha çok tek kişilik stand up gösterileri ile tanınıyor.

Organize İşler: Sazan Sarmalı ve Necati Başkadır gibi yapımlarda karşımıza çıkan Turhan, daha çok tek kişilik stand up gösterileri ile tanınıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İzmir'de gösteriye çıkan Özgür Turhan, kısa bir süre sonra sahneden düşerek kendisini izlemeye gelenleri korkutmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İzmir'de gösteriye çıkan Özgür Turhan, kısa bir süre sonra sahneden düşerek kendisini izlemeye gelenleri korkutmuştu.

Turhan'ın eşi ise ünlü komedyenin sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımda Turhan'ın kaburgalarında kırık olduğunu açıklamıştı.

Turhan'ın eşi ise ünlü komedyenin sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımda Turhan'ın kaburgalarında kırık olduğunu açıklamıştı.

Deniz Bağdaş, geçtiğimiz saatlerde eşinin güncel sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Deniz Bağdaş, geçtiğimiz saatlerde eşinin güncel sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
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Bağdaş'ın "Kaburgalarının batmaması için gülmemesi gerekiyormuş. Cem İşçiler’i çağırdık." açıklaması görenleri kahkahaya boğdu.

Bağdaş'ın "Kaburgalarının batmaması için gülmemesi gerekiyormuş. Cem İşçiler’i çağırdık." açıklaması görenleri kahkahaya boğdu.

"Hakkımı yiyorsunuz Deniz hanım" diyen Cem İşçiler'den cevap gecikmedi!

Siz ikilinin atışması için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ikilinin atışması için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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