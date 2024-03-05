İnsan Düşmanına Yapmaz: Ali Atay'dan Abisinin Çocukken Kendisine Çektirdikleriyle İlgili Şok İtiraflar!
İnsan Düşmanına Yapmaz: Ali Atay'dan Abisinin Çocukken Kendisine Çektirdikleriyle İlgili Şok İtiraflar!
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Ali Atay, abisinin çocukken kendisine çektirdiklerini anlattı! Atay'ın itirafları hem güldürdü hem üzdü...
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Gözlerimizden kalpler çıkartan bir aşk yaşayan Ali Atay ve Hazal Kaya çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dillendiren ünlü çift, görenleri imrendirmiyor desek yalan olur.
İki çocuk sahibi olan çiftin anılarına denk geldiyseniz biliyorsunuzdur. Hazal Kaya da Ali Atay da anlattıklarıyla herkesi gülmekten kırıp geçiyor.
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olan ünlü çift yine hem sohbetleri hem anıları ile izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattılar.
Hazal Kaya'nın yanısıra Ali Atay'ın abisiyle ilgili anlattığı çocukluk hikayesi dinleyenleri epey şaşırttı.
"Şu anda bir travmam varsa hepsi abim yüzünden" diyen Atay, abisinin küçükken kendisini kekeme olduğuna inandırdığını anlattı.
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İşte Atay'ın güldüren çocukluk itirafı 👇🏻
Siz Ali Atay'ın çocukluk itirafı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de abini ya da ablanız ile buna benzer anılarınız var mı? Yorumlarda buluşalım!
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