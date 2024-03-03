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Oynadığı Her Rolde Bayılınca Gerçektede de Bayılan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay'ın Tepkisi Gümletti

Oynadığı Her Rolde Bayılınca Gerçektede de Bayılan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay'ın Tepkisi Gümletti

Hazal Kaya Ali Atay
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
03.03.2024 - 18:13

Magazin camiasının gözde çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ya kalpleri eritiyor ya da gülmekten karnımıza ağrılar sokuyor! Oynadığı her rolde bayılınca gerçek hayatta da bu tarz baygınlıklar yaşamaya başladığını söyleyen Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ın bu duruma tepkisi izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi!

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Her gördüğümüzde maşallah demeden geçemediğimiz çiftlerden biri de Hazal Kaya ve Ali Atay ikilisi olabilir.

Her gördüğümüzde maşallah demeden geçemediğimiz çiftlerden biri de Hazal Kaya ve Ali Atay ikilisi olabilir.

Leyla ve Mecnun'un adeta reenkarnasyonu olan ikili hem aşklarıyla imrendiriyor hem de uyumlarıyla kıskandırmıyor değil.

Leyla ve Mecnun'un adeta reenkarnasyonu olan ikili hem aşklarıyla imrendiriyor hem de uyumlarıyla kıskandırmıyor değil.

İbrahim Selim'in konukları olan sevilen çift, yine çok konuşulan ve güldüren anlara imza attı.

İbrahim Selim'in konukları olan sevilen çift, yine çok konuşulan ve güldüren anlara imza attı.

Oğlu Fiko'nun üç aylıkken ağlayarak bakıcısının ismini söylemesi üzerine gözyaşlarına boğulmasıyla Ali Atay'ın eşinin delirdiğini zannetmesi salonu kahkaha krizine boğdu!

En komiği ise rollerinde bayılmasıyla meşhur olan Hazal Kaya'nın gerçekte de bir baygınlık geçirince eşi Ali Atay'ın verdiği tepki oldu!

En komiği ise rollerinde bayılmasıyla meşhur olan Hazal Kaya'nın gerçekte de bir baygınlık geçirince eşi Ali Atay'ın verdiği tepki oldu!

'Bi' de bayıl istersen Feriha' mı diyelim, yoksa üniversite sınavının ortasında dahi bayılan Nihal mi...

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Hazal Kaya baygınlık geçirince, Ali Atay ilk tepkisini böyle anlattı: "Ve ben ne dedim biliyor musun? Nihal gerçekmiş..."

Hazal Kaya baygınlık geçirince, Ali Atay ilk tepkisini böyle anlattı: "Ve ben ne dedim biliyor musun? Nihal gerçekmiş..."

😂

Zaten bayılma anısı ile bizi bir tek bu çift güldürebilirdi. 🧿😂 Sizin yorumlarınızı alalım. 👇

Zaten bayılma anısı ile bizi bir tek bu çift güldürebilirdi. 🧿😂 Sizin yorumlarınızı alalım. 👇

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