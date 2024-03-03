Oynadığı Her Rolde Bayılınca Gerçektede de Bayılan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay'ın Tepkisi Gümletti

Magazin camiasının gözde çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ya kalpleri eritiyor ya da gülmekten karnımıza ağrılar sokuyor! Oynadığı her rolde bayılınca gerçek hayatta da bu tarz baygınlıklar yaşamaya başladığını söyleyen Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ın bu duruma tepkisi izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi!

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