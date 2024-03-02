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Dostlukları Sayesinde Sırtı Yere Gelmeyecek Olan Ünlüler Dünyasının En Sevilen Kankaları

Dostlukları Sayesinde Sırtı Yere Gelmeyecek Olan Ünlüler Dünyasının En Sevilen Kankaları

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
02.03.2024 - 16:02

Şu hayatta bir dostu olmalı insanın: Magazin camiasını dostluklarıyla kıskançlıktan çatlatabilecek kankalarını derledik. 

👇🌟😇

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1. Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina

1. Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina

Onlarla gıybet yapmayı öyle isterdim ki!

2. Berrak Tüzünataç ve Özge Özirinçci

2. Berrak Tüzünataç ve Özge Özirinçci

Bu ikili kadar ikonik çok az isim var.

3. Hilmi Cem intepe ve Murat Ceylan

3. Hilmi Cem intepe ve Murat Ceylan

Bir neslin Survivor izleme sebeplerindendir bu ikili.

4. Çağla Şikel ve Alişan

4. Çağla Şikel ve Alişan

'Askerlik arkadaşlarını' unutmamak gerek. 😁

5. Seda Sayan ve Safiye Soyman

5. Seda Sayan ve Safiye Soyman

Instagram'da Safiye Soyman'ın Seda Sayan'a yazdığı yorumları yapacak bir dosta ihtiyacım var!

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6. Songül Öden ve Arzum Onan

6. Songül Öden ve Arzum Onan

Dostluğun kalitelisi onlardan sorulur.

7. Beren Saat ve Belçim Bilgin

7. Beren Saat ve Belçim Bilgin

Bu ikiliye ayrıca bayılmamak elde değil!

8. Demet Akalın ve Esra Balamir

8. Demet Akalın ve Esra Balamir

Akalın ve Balamir de uzun yıllardır dostluğu bozulmayan isimlerden.

9. Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı

9. Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı

Kıvanç'ların dostluğu da bir başka oluyor!

10. Ala Tokel ve Danla Bilic

10. Ala Tokel ve Danla Bilic

Bu ikiliden korkulur. 👀

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11. Miray Daner ve Boran Kuzum

11. Miray Daner ve Boran Kuzum

Yine dostluklarına çok özendiğimiz iki isim. 🥰

12. Burcu Biricik ve Elçin Sangu

12. Burcu Biricik ve Elçin Sangu

Bu ikiliyi herkes bilmez!

13. Engin Öztürk ve Aras Bulut İynemli

13. Engin Öztürk ve Aras Bulut İynemli

Arkadaş demek yetersiz kalır; kardeşler!

14. Eda Ece ve Hande Erçel

14. Eda Ece ve Hande Erçel

Çok sık yan yana göremesek de her fırsatta birbirlerini destekliyorlar.

15. Enis Arıkan ve Ezgi Mola

15. Enis Arıkan ve Ezgi Mola

Kimse onların dostluğunu geçemez!

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