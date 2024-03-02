Dostlukları Sayesinde Sırtı Yere Gelmeyecek Olan Ünlüler Dünyasının En Sevilen Kankaları
Dostlukları Sayesinde Sırtı Yere Gelmeyecek Olan Ünlüler Dünyasının En Sevilen Kankaları
Şu hayatta bir dostu olmalı insanın: Magazin camiasını dostluklarıyla kıskançlıktan çatlatabilecek kankalarını derledik.
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1. Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina
2. Berrak Tüzünataç ve Özge Özirinçci
3. Hilmi Cem intepe ve Murat Ceylan
4. Çağla Şikel ve Alişan
5. Seda Sayan ve Safiye Soyman
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6. Songül Öden ve Arzum Onan
7. Beren Saat ve Belçim Bilgin
8. Demet Akalın ve Esra Balamir
9. Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı
10. Ala Tokel ve Danla Bilic
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11. Miray Daner ve Boran Kuzum
12. Burcu Biricik ve Elçin Sangu
13. Engin Öztürk ve Aras Bulut İynemli
14. Eda Ece ve Hande Erçel
15. Enis Arıkan ve Ezgi Mola
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