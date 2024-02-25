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Kanıtları da Var: Mutlu İlişkinin Sırrı Kadının Yaşça Büyük Olmasında mı Saklı?

Kanıtları da Var: Mutlu İlişkinin Sırrı Kadının Yaşça Büyük Olmasında mı Saklı?

Kıvanç Tatlıtuğ Pelin Akil Gupse Özay
Effy
Effy - Onedio Editörü
26.02.2024 - 01:05

Mutlu ilişkinin sırrı kadının yaşça büyük olduğu ilişkilerde mi saklı? Bir X kullanıcısının tespiti adeta nokta atışı yaptı, yorumlar gecikmedi! Bakalım 👇

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Magazin camiasında gerek ilişkileri gerek kurdukları aileleri ile bizleri imrendiren birkaç isim var.

Magazin camiasında gerek ilişkileri gerek kurdukları aileleri ile bizleri imrendiren birkaç isim var.

"Peki bu çiftlerin ortak özelliği ne?" derseniz, sırları açığa çıkmış olabilir...

"Peki bu çiftlerin ortak özelliği ne?" derseniz, sırları açığa çıkmış olabilir...

Birbirlerine duydukları sevgi ve saygıdan sual olunmayan bu çiftlerin ortak özelliği ilişkide kadının yaşça büyük olması.

Birbirlerine duydukları sevgi ve saygıdan sual olunmayan bu çiftlerin ortak özelliği ilişkide kadının yaşça büyük olması.

@magazinciyim isimli kullanıcının yaptığı bu tespit "Gerçekten mutlu ilişkinin sırrı bu olabilir mi?" diye sorgulattı.

@magazinciyim isimli kullanıcının yaptığı bu tespit "Gerçekten mutlu ilişkinin sırrı bu olabilir mi?" diye sorgulattı.
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Buyurun gelen yanıtlara beraber bakalım!

Buyurun gelen yanıtlara beraber bakalım!
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Maalesef gerçek aşkı bulmak formülle, sırla olmuyor: Karşılıklı saygı, sevgi, sadakat ve tarifi, ölçüsü olmayan birçok ortak duygu gerekli.

Maalesef gerçek aşkı bulmak formülle, sırla olmuyor: Karşılıklı saygı, sevgi, sadakat ve tarifi, ölçüsü olmayan birçok ortak duygu gerekli.

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