Kanıtları da Var: Mutlu İlişkinin Sırrı Kadının Yaşça Büyük Olmasında mı Saklı?
Kanıtları da Var: Mutlu İlişkinin Sırrı Kadının Yaşça Büyük Olmasında mı Saklı?
Mutlu ilişkinin sırrı kadının yaşça büyük olduğu ilişkilerde mi saklı? Bir X kullanıcısının tespiti adeta nokta atışı yaptı, yorumlar gecikmedi! Bakalım 👇
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Magazin camiasında gerek ilişkileri gerek kurdukları aileleri ile bizleri imrendiren birkaç isim var.
"Peki bu çiftlerin ortak özelliği ne?" derseniz, sırları açığa çıkmış olabilir...
Birbirlerine duydukları sevgi ve saygıdan sual olunmayan bu çiftlerin ortak özelliği ilişkide kadının yaşça büyük olması.
@magazinciyim isimli kullanıcının yaptığı bu tespit "Gerçekten mutlu ilişkinin sırrı bu olabilir mi?" diye sorgulattı.
Buyurun gelen yanıtlara beraber bakalım!
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Maalesef gerçek aşkı bulmak formülle, sırla olmuyor: Karşılıklı saygı, sevgi, sadakat ve tarifi, ölçüsü olmayan birçok ortak duygu gerekli.
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