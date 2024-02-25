Issız Ada ve Aşk Ada'sını Karıştıran Saba Tümer Yanına Alacağı Üç Ünlüyü Açıkladı!
Issız Ada ve Aşk Ada'sını Karıştıran Saba Tümer Yanına Alacağı Üç Ünlüyü Açıkladı!
Kahkahasıyla girdiği her ortamı neşelendiren Saba Tümer yine yaptı yapacağını! Aşk Adası sunucusu, ıssız adaya düşse yanına alacağı üç ünlü ismi açıkladı... İtiraf edelim, üçü de birbirinden yakışıklı!
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Kahkahasıyla hatırladığımız Saba Tümer, bulaşıcı gülüşü ile izlemesi oldukça keyifli olan sunucu isimlerden.
Şimdilerde 'Aşk Adası' yarışması ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Tümer, bu yarışma ile epey konuşulmuştu.
Yarışmanın formatı hem kafalarda soru işareti oluşturmuş hem de 'Too Hot to Handle' yarışmasının Anadolu versiyonuna benzetilmişti!
Ünlü sunucu isme malum soru geldi ve 'Issız adaya düşse yanına alacağı üç isim' soruldu.
Aşk Adası ile ıssız adayı karıştıran Tümer, birbirinden yakışıklı tercihlerini sıraladı!
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Birincisi Brad Pitt... Milyonların tercihi desek yalan olmaz!
İkinci isim ise Bradley Cooper!
Tümer'in yanına alacağı üçüncü ünlü ise Çağatay Ulusoy olurmuş!
Siz ıssız bir adaya düşseniz hangi üç ünlüyü yanınızda isterdiniz?
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