Evlilik Yolunda İlk Adımı Atan Oyuncu Tolga Sarıtaş Tuzlu Kahvesini Afiyetle İçti
Evlilik Yolunda İlk Adımı Atan Oyuncu Tolga Sarıtaş Tuzlu Kahvesini Afiyetle İçti
Zeynep Mayruk ile evlilik yolunda ilk adımı atan Tolga Sarıtaş, bu akşam nişanlanıyor. nişandan ilk görüntüler ise geldi; Sarıtaş tuzlu kahvesini içti!
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"Güneşin Kızları" dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş "Söz", "Muhteşem Yüzyıl" gibi kaliteli yapımlarda da boy gösterdi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da herkesin gözü önünde olan Tolga Sarıtaş, 3 yıldır Zeynep Mayruk ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu.
Ancak mutlu haber çabuk geldi: Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Sarıtaş'ın sevgilisi Mayruk'a evlilik teklifi ettiği öğrenildi.
Gözde çift bu akşam Çeşme'de nişanlanıyor: Hatta ilk görüntüler de geldi!
Önce damat beyden selfie geldi... 😎
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Tuzlu kahveler içildi...
Kurdeleler kesildi!
Çiftin mutluluğu ve aşkı gözlerinden okunuyor. ❤️
Bize de bu güzel çiftin mutluluklarının devamını dilemek düşer! 🧿
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