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Evlilik Yolunda İlk Adımı Atan Oyuncu Tolga Sarıtaş Tuzlu Kahvesini Afiyetle İçti

Evlilik Yolunda İlk Adımı Atan Oyuncu Tolga Sarıtaş Tuzlu Kahvesini Afiyetle İçti

Effy
Effy - Onedio Editörü
22.02.2024 - 21:05

Zeynep Mayruk ile evlilik yolunda ilk adımı atan Tolga Sarıtaş, bu akşam nişanlanıyor. nişandan ilk görüntüler ise geldi; Sarıtaş tuzlu kahvesini içti!

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"Güneşin Kızları" dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş "Söz", "Muhteşem Yüzyıl" gibi kaliteli yapımlarda da boy gösterdi.

"Güneşin Kızları" dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş "Söz", "Muhteşem Yüzyıl" gibi kaliteli yapımlarda da boy gösterdi.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da herkesin gözü önünde olan Tolga Sarıtaş, 3 yıldır Zeynep Mayruk ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da herkesin gözü önünde olan Tolga Sarıtaş, 3 yıldır Zeynep Mayruk ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu.

Ancak mutlu haber çabuk geldi: Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Sarıtaş'ın sevgilisi Mayruk'a evlilik teklifi ettiği öğrenildi.

Ancak mutlu haber çabuk geldi: Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Sarıtaş'ın sevgilisi Mayruk'a evlilik teklifi ettiği öğrenildi.

Gözde çift bu akşam Çeşme'de nişanlanıyor: Hatta ilk görüntüler de geldi!

Gözde çift bu akşam Çeşme'de nişanlanıyor: Hatta ilk görüntüler de geldi!

Önce damat beyden selfie geldi... 😎

Önce damat beyden selfie geldi... 😎
twitter.com
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Tuzlu kahveler içildi...

Tuzlu kahveler içildi...
twitter.com

Kurdeleler kesildi!

Kurdeleler kesildi!
twitter.com

Çiftin mutluluğu ve aşkı gözlerinden okunuyor. ❤️

Çiftin mutluluğu ve aşkı gözlerinden okunuyor. ❤️

Bize de bu güzel çiftin mutluluklarının devamını dilemek düşer! 🧿

Bize de bu güzel çiftin mutluluklarının devamını dilemek düşer! 🧿

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