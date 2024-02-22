Yasak Aşklarıyla Gündeme Bomba Gibi Düşen Ümran Seyhan ve Kenan Tosun İlk Kez El Ele Görüntülendi
Yasak Aşklarıyla Gündeme Bomba Gibi Düşen Ümran Seyhan ve Kenan Tosun İlk Kez El Ele Görüntülendi
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yaşadığı yasak aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarına tam gaz devam eden çift ilk kez el ele görüntülendi.
Kaynak: Snob Magazin
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Her şey bu görüntülerin çekilmesiyle açığa çıkmıştı: Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un ilişkileri açığa çıkmıştı.
Bu ilişki epey tepki almıştı: Ümran Seyhan'ın Kenan ve Serpil Tosun'un yazlıktaki kapı komşusu olduğu ve çiftin Ümran Seyhan'la "yakın arkadaş" olduğu ortaya çıkmıştı.
Öte yandan Serenay Sarıkaya da Cansu Tosun da konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmamayı, onların hayatı olmadığını söyledi.
İlişkilerinin açığa çıkmasının ardından sık sık birlikte görüntülenmeye başlayan çift çoğunlukla birbirinden ayrı geziyordu.
Derken ilişkileri level atlayan çift ilk kez el ele görüntülendi!
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Snob Magazin tarafından görüntülen çift bu sefer yollarını ayırmadı, ilk kez el ele görüntülendi!
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