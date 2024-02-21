Demo Bile Şaşkın! Khloe Kardashian Fotoğrafına Yorum Yapan Demet Akalın'a Cevap Verdi
Demo Bile Şaşkın! Khloe Kardashian Fotoğrafına Yorum Yapan Demet Akalın'a Cevap Verdi
Demet Akalın'a epey sevdiği Kardashianlardan yanıt geldi! Khloe Kardashian, Sevgililer Günü paylaşımına yorum yapan Demet Akalın'a cevap verdi.
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Demet Akalın ve yıldızının bir türlü barışamadığı Kim Kardashian arasındaki husumeti bilenler bilir...
Kendisi daha önce verdiği pozlar nedeniyle Kim Kardashian'ı 'Sen bir annesin!' diye uyarmıştı.
Sonra da yine Kim Kardashian'a ayar vermek için sosyal medya kullanıcılarından yardım istemişti. 👇
Akalın, Kim Kardashian'dan hazetmese de kız kardeşi Khloe Kardashian'ı seviyor gibi...
Khloe'nin çocuklarıyla paylaştığı Sevgililer Günü paylaşımına nazar boncuğu bırakan Demet Akalın'a yanıt da geldi!
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Hatta Demet Akalın dahi şaşkınlığını gizleyemeyerek "Aaaa" tepkisini verdi!
Tabi ki bu yorumlaşma yorumsuz kalmadı. 👇😂
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