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Güzellik Sırrı Açığa Çıktı: Zeynep Bastık Cilt Bakımı İçin Bella Hadid Taktiğini Uyguluyor

Güzellik Sırrı Açığa Çıktı: Zeynep Bastık Cilt Bakımı İçin Bella Hadid Taktiğini Uyguluyor

Zeynep Bastık
Effy
Effy - Onedio Editörü
21.02.2024 - 17:43

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık cildinin güzelliği ile sık sık 'Cilt bakımı rutinin ne?' sorusuna maruz kalan bir isim. Ancak kendisi cildinin güzelliğini Bella Hadid'e borçlu olabilir mi? Karar sizin 👇

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gerek şarkılarıyla gerek cover'ları ile kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gerek şarkılarıyla gerek cover'ları ile kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor.

İster konser olsun, ister davet olsun: Hiçbir zaman aşırı makyajlı göremediğimiz Bastık çoğunlukla doğal olmayı seviyor.

İster konser olsun, ister davet olsun: Hiçbir zaman aşırı makyajlı göremediğimiz Bastık çoğunlukla doğal olmayı seviyor.

Kendisinin Instagram paylaşımlarının çoğunluğunu da az makyajlı ya da makyajsız pozları oluşturuyor.

Kendisinin Instagram paylaşımlarının çoğunluğunu da az makyajlı ya da makyajsız pozları oluşturuyor.

Yoğun istek olunca, güzellik sırrını soranlara cevap veren Bastık "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum" demişti.

Yoğun istek olunca, güzellik sırrını soranlara cevap veren Bastık "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum" demişti.

Ayrıca rutin olarak olmasa da bulduğu boşluklarda cilt bakımına gittiğini itiraf etmişti.

Ancak bugün özel bir çekiminin olduğunu paylaşan Bastık, öncesinde cildine uyguladığı sırlardan birini paylaştı!

Ancak bugün özel bir çekiminin olduğunu paylaşan Bastık, öncesinde cildine uyguladığı sırlardan birini paylaştı!
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Yüzünü buzlu suya sokan ünlü şarkıcı, akıllara dünyaca ünlü model Bella Hadid'i getirdi.

Yüzünü buzlu suya sokan ünlü şarkıcı, akıllara dünyaca ünlü model Bella Hadid'i getirdi.

Cilt bakımı rutininde buzlu suya yer veren Bella Hadid bu sırrı paylaşınca sosyal medyada viral olmuştu.

Cilt bakımı rutininde buzlu suya yer veren Bella Hadid bu sırrı paylaşınca sosyal medyada viral olmuştu.

Zeynep Bastık'ın bu paylaşımı da 'Bella Hadid'in izinden ilerliyor' düşüncelerini akıllara getirdi.

Zeynep Bastık'ın bu paylaşımı da 'Bella Hadid'in izinden ilerliyor' düşüncelerini akıllara getirdi.

Ünlü model ve şarkıcıların kurtarıcı tüyosu buzlu su olabilir mi? Yorum sizde 👇

Ünlü model ve şarkıcıların kurtarıcı tüyosu buzlu su olabilir mi? Yorum sizde 👇
Ünlü model ve şarkıcıların kurtarıcı tüyosu buzlu su olabilir mi? Yorum sizde 👇

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ozzymandias

Neyse bişey demicem:)