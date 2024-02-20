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Bunlar Nasıl Paralar? Demet Özdemir'in Takımının Fiyatını Duyunca Küçük Dilinizi Yutma Noktasına Geleceksiniz

Bunlar Nasıl Paralar? Demet Özdemir'in Takımının Fiyatını Duyunca Küçük Dilinizi Yutma Noktasına Geleceksiniz

Demet Özdemir
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.02.2024 - 22:11

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ucuz giymemeye ant içmiş olabilir: Bu sefer de takımının fiyatı ceplerimizi yaktı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz... 👇

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Güzel oyuncu Demet Özdemir'i tanıyanlarınız vardır: "Erkenci Kuş", "No: 309", "Saan Bir Sır Vereceğim" ve daha birçok sevilen televizyon dizilerinin başrolüydü kendisi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'i tanıyanlarınız vardır: "Erkenci Kuş", "No: 309", "Saan Bir Sır Vereceğim" ve daha birçok sevilen televizyon dizilerinin başrolüydü kendisi.

Kendisini yakından takip edenler oyunculuk mesleğinin yanı sıra modaya da bir düşkünlüğü olduğunu iyi bilir.

Kendisini yakından takip edenler oyunculuk mesleğinin yanı sıra modaya da bir düşkünlüğü olduğunu iyi bilir.

Bazı seçimleri topa tutulsa da, çoğunlukla kıyafetleri ve genel tarzı beğeniliyor.

Bazı seçimleri topa tutulsa da, çoğunlukla kıyafetleri ve genel tarzı beğeniliyor.

Kendisinin bir diğer meşhur huyu ise kıyafetlerinin fiyatıyla dudaklarımızı uçuklatması olabilir.

Kendisinin bir diğer meşhur huyu ise kıyafetlerinin fiyatıyla dudaklarımızı uçuklatması olabilir.
www.instagram.com

Hal böyle olunca, Demet Özdemir bir şey giyindiğinde beğenmeye içimz el vermiyor. 😅

Hal böyle olunca, Demet Özdemir bir şey giyindiğinde beğenmeye içimz el vermiyor. 😅
www.instagram.com

Çünkü büyük ihtimalle çok pahalı!

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Bir marka düşkünlüğü olduğunu söylemek de mümkün: Her kombininde oldukça değerli parçalara yer veriyor.

Bir marka düşkünlüğü olduğunu söylemek de mümkün: Her kombininde oldukça değerli parçalara yer veriyor.
www.instagram.com

Şimdi de gözler kendisinin son paylaşımındaki Balmain takımına takıldı.

Şimdi de gözler kendisinin son paylaşımındaki Balmain takımına takıldı.

"Bu takımın fiyatı ne kadar olabilir?" diye düşünürken bizleri hiç de tahmin edemediğimiz bir miktar karşıladı.

"Bu takımın fiyatı ne kadar olabilir?" diye düşünürken bizleri hiç de tahmin edemediğimiz bir miktar karşıladı.

@wildestfashion hesabının paylaşımına göre, Demet Özdemir'in takımının fiyatı 80 bin liraya tekabül ediyor.

@wildestfashion hesabının paylaşımına göre, Demet Özdemir'in takımının fiyatı 80 bin liraya tekabül ediyor.
www.instagram.com

Sizce takım fiyatına değiyor mu? Yorum sizde!

Sizce takım fiyatına değiyor mu? Yorum sizde!

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