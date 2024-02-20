Bunlar Nasıl Paralar? Demet Özdemir'in Takımının Fiyatını Duyunca Küçük Dilinizi Yutma Noktasına Geleceksiniz
Bunlar Nasıl Paralar? Demet Özdemir'in Takımının Fiyatını Duyunca Küçük Dilinizi Yutma Noktasına Geleceksiniz
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ucuz giymemeye ant içmiş olabilir: Bu sefer de takımının fiyatı ceplerimizi yaktı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz... 👇
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Güzel oyuncu Demet Özdemir'i tanıyanlarınız vardır: "Erkenci Kuş", "No: 309", "Saan Bir Sır Vereceğim" ve daha birçok sevilen televizyon dizilerinin başrolüydü kendisi.
Kendisini yakından takip edenler oyunculuk mesleğinin yanı sıra modaya da bir düşkünlüğü olduğunu iyi bilir.
Bazı seçimleri topa tutulsa da, çoğunlukla kıyafetleri ve genel tarzı beğeniliyor.
Kendisinin bir diğer meşhur huyu ise kıyafetlerinin fiyatıyla dudaklarımızı uçuklatması olabilir.
Hal böyle olunca, Demet Özdemir bir şey giyindiğinde beğenmeye içimz el vermiyor. 😅
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Bir marka düşkünlüğü olduğunu söylemek de mümkün: Her kombininde oldukça değerli parçalara yer veriyor.
Şimdi de gözler kendisinin son paylaşımındaki Balmain takımına takıldı.
"Bu takımın fiyatı ne kadar olabilir?" diye düşünürken bizleri hiç de tahmin edemediğimiz bir miktar karşıladı.
@wildestfashion hesabının paylaşımına göre, Demet Özdemir'in takımının fiyatı 80 bin liraya tekabül ediyor.
Sizce takım fiyatına değiyor mu? Yorum sizde!
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