İstanbul'da Gezemediğinden Veryansın Eden Hadise 'Allah Başka Dert Vermesin' Dedirtti
İstanbul'da Gezemediğinden Veryansın Eden Hadise 'Allah Başka Dert Vermesin' Dedirtti
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Sesiyle ayrı, güzelliğiyle ayrı bir olay olan Hadise'ye hepimiz hayranız desek yalan olmaz.
Geçtiğimiz günlerde mob wife (Mafya eşi) akımına son noktayı koyan Hadise pozlarıyla ortalığı yangın yerine çevirmişti!
"Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara! ❤️🔥💋" paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
Şimdi de PurpleJej kanalına konuşan güzel şarkıcının İstanbul serzenişi gündeme geldi.
"Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için" diyen şarkıcı isim, "Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum" sözleriyle hafiften sitem etti...
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"Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum" diyen Hadise'ye "Allah başka dert vermesin!" yorumları gecikmedi.
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