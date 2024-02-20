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İstanbul'da Gezemediğinden Veryansın Eden Hadise 'Allah Başka Dert Vermesin' Dedirtti

İstanbul'da Gezemediğinden Veryansın Eden Hadise 'Allah Başka Dert Vermesin' Dedirtti

Hadise
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.02.2024 - 21:06

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul'da rahat gezemediği için yurt dışını tercih ettiğinden dert yanınca 'Hayattaki tek derdin bu olsun!' yorumları gecikmedi. Bakalım 👇

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Sesiyle ayrı, güzelliğiyle ayrı bir olay olan Hadise'ye hepimiz hayranız desek yalan olmaz.

Sesiyle ayrı, güzelliğiyle ayrı bir olay olan Hadise'ye hepimiz hayranız desek yalan olmaz.

Geçtiğimiz günlerde mob wife (Mafya eşi) akımına son noktayı koyan Hadise pozlarıyla ortalığı yangın yerine çevirmişti!

Geçtiğimiz günlerde mob wife (Mafya eşi) akımına son noktayı koyan Hadise pozlarıyla ortalığı yangın yerine çevirmişti!

"Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara! ❤️🔥💋" paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

"Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara! ❤️🔥💋" paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

Şimdi de PurpleJej kanalına konuşan güzel şarkıcının İstanbul serzenişi gündeme geldi.

Şimdi de PurpleJej kanalına konuşan güzel şarkıcının İstanbul serzenişi gündeme geldi.

"Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için" diyen şarkıcı isim, "Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum" sözleriyle hafiften sitem etti...

"Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için" diyen şarkıcı isim, "Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum" sözleriyle hafiften sitem etti...
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"Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum" diyen Hadise'ye "Allah başka dert vermesin!" yorumları gecikmedi.

"Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum" diyen Hadise'ye "Allah başka dert vermesin!" yorumları gecikmedi.

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