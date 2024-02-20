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Survivor ile Hatırladığımız Aycan Yanaç Estetik İddialarına Okkalı Bir Cevap Verdi

Survivor ile Hatırladığımız Aycan Yanaç Estetik İddialarına Okkalı Bir Cevap Verdi

survivor
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.02.2024 - 17:37

2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç, yine All Star yarışmasında da yer almış ancak dayanamadığını söyleyerek çekilmişti. Survivor'ın ardından Instagram'da bir milyonu aşan takipçisi olan Yanaç, kendisine gelen 'dudak estetiği' söylentilerine yanıt verdi. 👇

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2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç'ı hatırlayanlarınız vardır.

2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç'ı hatırlayanlarınız vardır.

Yanaç yine geçtiğimiz senelerde All Star yarışmasına da katılmış ancak bu sefer dayanamadığını söyleyerek çekilme kararı almıştı.

Yanaç yine geçtiğimiz senelerde All Star yarışmasına da katılmış ancak bu sefer dayanamadığını söyleyerek çekilme kararı almıştı.

Survivor'daki performansıyla hafızalara kazınan Yanaç, yarışma sonrası Instagram'da bir milyon takipçi sayısını aştı.

Futbol kariyerine devam eden eski yarışmacı, zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Futbol kariyerine devam eden eski yarışmacı, zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son paylaşımlarında özellikle 'dudak estetiği' yaptırdığını vurgulayanlar olması üzerine futbolcu isimden yanıt geldi.

Son paylaşımlarında özellikle 'dudak estetiği' yaptırdığını vurgulayanlar olması üzerine futbolcu isimden yanıt geldi.
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Önce bir hikaye paylaşımı yapan Yanaç...

Önce bir hikaye paylaşımı yapan Yanaç...

Sonra "Dudakların estetik diyenlere gelsin, kardeşim rujunu sürmeyi bileceksin" diyerek iddiaları tiye aldı.

Sonra "Dudakların estetik diyenlere gelsin, kardeşim rujunu sürmeyi bileceksin" diyerek iddiaları tiye aldı.

Sizce estetik var mı? Yorum sizde 👇

Sizce estetik var mı? Yorum sizde 👇
Sizce estetik var mı? Yorum sizde 👇

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sairsel

ne estetiği? kitap gibi kız, hasta mısınız siz?