Survivor ile Hatırladığımız Aycan Yanaç Estetik İddialarına Okkalı Bir Cevap Verdi

2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç, yine All Star yarışmasında da yer almış ancak dayanamadığını söyleyerek çekilmişti. Survivor'ın ardından Instagram'da bir milyonu aşan takipçisi olan Yanaç, kendisine gelen 'dudak estetiği' söylentilerine yanıt verdi. 👇