Survivor ile Hatırladığımız Aycan Yanaç Estetik İddialarına Okkalı Bir Cevap Verdi
Survivor ile Hatırladığımız Aycan Yanaç Estetik İddialarına Okkalı Bir Cevap Verdi
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2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç'ı hatırlayanlarınız vardır.
Yanaç yine geçtiğimiz senelerde All Star yarışmasına da katılmış ancak bu sefer dayanamadığını söyleyerek çekilme kararı almıştı.
Survivor'daki performansıyla hafızalara kazınan Yanaç, yarışma sonrası Instagram'da bir milyon takipçi sayısını aştı.
Futbol kariyerine devam eden eski yarışmacı, zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Son paylaşımlarında özellikle 'dudak estetiği' yaptırdığını vurgulayanlar olması üzerine futbolcu isimden yanıt geldi.
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Önce bir hikaye paylaşımı yapan Yanaç...
Sonra "Dudakların estetik diyenlere gelsin, kardeşim rujunu sürmeyi bileceksin" diyerek iddiaları tiye aldı.
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ne estetiği? kitap gibi kız, hasta mısınız siz?