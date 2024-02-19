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Ebru Gündeş'in Gizemli Müstakbel Kocası Murat Özdemir Hakkında Bilinmeyenler

Ebru Gündeş'in Gizemli Müstakbel Kocası Murat Özdemir Hakkında Bilinmeyenler

Ebru Gündeş
Effy
Effy - Onedio Editörü
19.02.2024 - 22:43

Şimdilerde yeniden nikah masasına oturmaya hazırlandığı konuşulan Ebru Gündeş'in müstakbel eşi iş insanı Murat Özdemir'e dair merak edilen çok fazla şey var. Özdemir'in hikayesine Patronlar Dünyası ulaşarak birçok merak edilen konuya parmak bastı.

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Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
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Yıllardır şarkılarıyla dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i tanımayanınız yoktur.

Yıllardır şarkılarıyla dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i tanımayanınız yoktur.

Ancak kendisi müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan birisi...

Gündeş, daha önce 2008 yılında Reza Zarrab'la yaşadığı ilişki ve akabinde yaşananlar ile uzun bir süre gündem olmuştu.

Gündeş, daha önce 2008 yılında Reza Zarrab'la yaşadığı ilişki ve akabinde yaşananlar ile uzun bir süre gündem olmuştu.

2021 yılının sonunda türlü türlü iddiaların ardından bu evlilik sona ermişti.

2021 yılından beri Ebru Gündeş'in hayatında uzun bir süredir kimse yok zannederken kendisi yeni bir evlilik haberi ile çıkageldi.

2021 yılından beri Ebru Gündeş'in hayatında uzun bir süredir kimse yok zannederken kendisi yeni bir evlilik haberi ile çıkageldi.

Önce ünlü şarkıcının iş insanı Murat Özdemir'le aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı...

Ve çiftten kısa süre içinde evlilik haberi geldi:

Haberlerin ardından Gündeş'in beraber nikah masasına oturacakları iddia edilen Murat Özdemir'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Haberlerin ardından Gündeş'in beraber nikah masasına oturacakları iddia edilen Murat Özdemir'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Hürriyet’ten Cansu Topçu’nun haberine göre; Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanan Murat Özdemir, Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladı.

Ancak Patronlar Dünyası'nın haberine göre, iş insanı Özdemir'in boşanma sürecinde olduğu dönemde Ebru Gündeş ile aşk yaşadığına dair haberler çıkmış ama bu haberlere erişim yasağı gelmişti.

Ancak Patronlar Dünyası'nın haberine göre, iş insanı Özdemir'in boşanma sürecinde olduğu dönemde Ebru Gündeş ile aşk yaşadığına dair haberler çıkmış ama bu haberlere erişim yasağı gelmişti.
Ancak Patronlar Dünyası'nın haberine göre, iş insanı Özdemir'in boşanma sürecinde olduğu dönemde Ebru Gündeş ile aşk yaşadığına dair haberler çıkmış ama bu haberlere erişim yasağı gelmişti.
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Adanalı olduğu bilinen Murat Özdemir'in aynı zamanda Adana Demirspor taraftarı olduğu ve bir dönem yönetime dahi girmek istese de loca almadığı için yönetime giriş talebinin veto edildiği aktarıldı.

Adanalı olduğu bilinen Murat Özdemir'in aynı zamanda Adana Demirspor taraftarı olduğu ve bir dönem yönetime dahi girmek istese de loca almadığı için yönetime giriş talebinin veto edildiği aktarıldı.
Adanalı olduğu bilinen Murat Özdemir'in aynı zamanda Adana Demirspor taraftarı olduğu ve bir dönem yönetime dahi girmek istese de loca almadığı için yönetime giriş talebinin veto edildiği aktarıldı.

Bu talebe başta Adana Demirspor başkanı Murat Sancak da olumlu yaklaşmış...

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Murat Özdemir'i tanıyanlar kendisinin 'gizemli, olgun, ağır, derin' olduğunu düşünüyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Murat Özdemir'i tanıyanlar kendisinin 'gizemli, olgun, ağır, derin' olduğunu düşünüyor.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Murat Özdemir'i tanıyanlar kendisinin 'gizemli, olgun, ağır, derin' olduğunu düşünüyor.

'Derin ve gizemli' tarafının devlet bürokrasisi ve savunma sanayinde iş yapmasından kaynaklandığı aktarıldı.

'Derin ve gizemli' tarafının devlet bürokrasisi ve savunma sanayinde iş yapmasından kaynaklandığı aktarıldı.
'Derin ve gizemli' tarafının devlet bürokrasisi ve savunma sanayinde iş yapmasından kaynaklandığı aktarıldı.

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