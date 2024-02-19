Ebru Gündeş'in Gizemli Müstakbel Kocası Murat Özdemir Hakkında Bilinmeyenler

Şimdilerde yeniden nikah masasına oturmaya hazırlandığı konuşulan Ebru Gündeş'in müstakbel eşi iş insanı Murat Özdemir'e dair merak edilen çok fazla şey var. Özdemir'in hikayesine Patronlar Dünyası ulaşarak birçok merak edilen konuya parmak bastı.

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