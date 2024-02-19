Ebru Gündeş'in Gizemli Müstakbel Kocası Murat Özdemir Hakkında Bilinmeyenler
Ebru Gündeş'in Gizemli Müstakbel Kocası Murat Özdemir Hakkında Bilinmeyenler
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Şimdilerde yeniden nikah masasına oturmaya hazırlandığı konuşulan Ebru Gündeş'in müstakbel eşi iş insanı Murat Özdemir'e dair merak edilen çok fazla şey var. Özdemir'in hikayesine Patronlar Dünyası ulaşarak birçok merak edilen konuya parmak bastı.
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Yıllardır şarkılarıyla dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i tanımayanınız yoktur.
Gündeş, daha önce 2008 yılında Reza Zarrab'la yaşadığı ilişki ve akabinde yaşananlar ile uzun bir süre gündem olmuştu.
2021 yılından beri Ebru Gündeş'in hayatında uzun bir süredir kimse yok zannederken kendisi yeni bir evlilik haberi ile çıkageldi.
Haberlerin ardından Gündeş'in beraber nikah masasına oturacakları iddia edilen Murat Özdemir'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.
Ancak Patronlar Dünyası'nın haberine göre, iş insanı Özdemir'in boşanma sürecinde olduğu dönemde Ebru Gündeş ile aşk yaşadığına dair haberler çıkmış ama bu haberlere erişim yasağı gelmişti.
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Adanalı olduğu bilinen Murat Özdemir'in aynı zamanda Adana Demirspor taraftarı olduğu ve bir dönem yönetime dahi girmek istese de loca almadığı için yönetime giriş talebinin veto edildiği aktarıldı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Murat Özdemir'i tanıyanlar kendisinin 'gizemli, olgun, ağır, derin' olduğunu düşünüyor.
'Derin ve gizemli' tarafının devlet bürokrasisi ve savunma sanayinde iş yapmasından kaynaklandığı aktarıldı.
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