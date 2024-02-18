Yeniden Düğün Vakti: Ebru Gündesin Yeni Aşkı Ortaya Çıktı, Evlilik Hazırlıkları Başladı
Yeniden Düğün Vakti: Ebru Gündesin Yeni Aşkı Ortaya Çıktı, Evlilik Hazırlıkları Başladı
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bir kez daha nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Hürriyet’ye yer alan habere göre; Bir süredir işinsanı Murat Özdemir ile aşk yaşayan Ebru Gündeş’in, Özdemir ile yakında zamanda nikah masasına oturup evleneceği öğrenildi.
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Ebru Gündeş, işinsanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı.
Hürriyet’ten Cansu Topçu’nun haberine göre; Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanan Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi.
Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.
İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği de öğrenildi.
Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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