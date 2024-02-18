Yeniden Düğün Vakti: Ebru Gündesin Yeni Aşkı Ortaya Çıktı, Evlilik Hazırlıkları Başladı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bir kez daha nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Hürriyet’ye yer alan habere göre; Bir süredir işinsanı Murat Özdemir ile aşk yaşayan Ebru Gündeş’in, Özdemir ile yakında zamanda nikah masasına oturup evleneceği öğrenildi.