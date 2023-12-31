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Ebru Gündeş Kerem Alışık'ın Sesine Kayıtsız Kalamadı: Eski Aşıkların Bakışmaları Tüyleri Diken Diken Etti

Ebru Gündeş Kerem Alışık'ın Sesine Kayıtsız Kalamadı: Eski Aşıkların Bakışmaları Tüyleri Diken Diken Etti

Ebru Gündeş
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 21:30

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu yıl yine birbirinden eğlenceli anlar dikkat çekiyor. Bu yılın jüri kadrosunda yer alan Ebru Gündeş'in eski aşkı Kerem Alışık ile yeniden bir araya gelmesi ise programın en ilginç anlarından biri oldu.

Gelin eski aşıkların buluşmasına birlikte bakalım!

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O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programları yeni yılı evde geçirenlerin bir klasiği.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programları yeni yılı evde geçirenlerin bir klasiği.

Bu yılda birbirinden değerli sanatçıları konuk alan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı hem jürileri hem yarışmacıları ile merakla beklenenler arasındaydı!

Bu yılda birbirinden değerli sanatçıları konuk alan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı hem jürileri hem yarışmacıları ile merakla beklenenler arasındaydı!

O Ses Türkiye'nin vazgeçilmez jürilerinden Ebru Gündeş, bu yıl da yine koltuğunda. Ancak daha ilginç olan şey ise yarışmacılardan birinin Kerem Alışık olması.

O Ses Türkiye'nin vazgeçilmez jürilerinden Ebru Gündeş, bu yıl da yine koltuğunda. Ancak daha ilginç olan şey ise yarışmacılardan birinin Kerem Alışık olması.

Hatırlar mısınız bilmiyoruz ama Ebru Gündeş ve Kerem Alışık 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde birlikte rol almışlardı.

Hatırlar mısınız bilmiyoruz ama Ebru Gündeş ve Kerem Alışık 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde birlikte rol almışlardı.

Çiftin dizi arkadaşlığı kısa zaman içerisinde büyük bir aşka dönüşmüştü hatta.

Çiftin dizi arkadaşlığı kısa zaman içerisinde büyük bir aşka dönüşmüştü hatta.
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Çiftin aşkları her ne kadar büyük olsa da Gündeş, Fırtınalar dizisi bittikten sonra ünlü aktör ile yollarını ayırmıştı.

Çiftin aşkları her ne kadar büyük olsa da Gündeş, Fırtınalar dizisi bittikten sonra ünlü aktör ile yollarını ayırmıştı.

Yıllar yıllar sonra eski iki aşık O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında yeniden bir araya geldi.

Yıllar yıllar sonra eski iki aşık O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında yeniden bir araya geldi.

Kerem Alışık'ın performansına Ebru Gündeş'in dönmesi ve Alışık'ın Ebru'yu seçmesi ise akıllara "eski aşk yeniden mi külleniyor?" sorularını getirdi.

Kerem Alışık'ın performansına Ebru Gündeş'in dönmesi ve Alışık'ın Ebru'yu seçmesi ise akıllara "eski aşk yeniden mi külleniyor?" sorularını getirdi.

İşte Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye yılbaşı performansı:

İkilinin yıllar sonra bir araya gelmesi tüyleri diken diken etti.

İkilinin yıllar sonra bir araya gelmesi tüyleri diken diken etti.
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Siz eski aşıkların tüyleri diken diken eden anları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz eski aşıkların tüyleri diken diken eden anları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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