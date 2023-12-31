Ebru Gündeş Kerem Alışık'ın Sesine Kayıtsız Kalamadı: Eski Aşıkların Bakışmaları Tüyleri Diken Diken Etti

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu yıl yine birbirinden eğlenceli anlar dikkat çekiyor. Bu yılın jüri kadrosunda yer alan Ebru Gündeş'in eski aşkı Kerem Alışık ile yeniden bir araya gelmesi ise programın en ilginç anlarından biri oldu.

Gelin eski aşıkların buluşmasına birlikte bakalım!