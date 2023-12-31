Feyza Altun, Hazar Ergüçlü'nün Yeni Rolü Üzerinden Topluma Ahlak Dersi Verenlere Verdi Veriştirdi

İnci Tanelerim dizisinin fragmanındaki Hazar Ergüçlü'nün rolü gereği dansı son zamanlardır gündemde. Ergüçlü'nün dans için Ankara’da dansçı Ezo’dan ders aldığı iddia edilmiş, epey yorum almıştı. O dans sahnesine bir yorum da avukat Feyza Altun'dan geldi.