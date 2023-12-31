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Feyza Altun, Hazar Ergüçlü'nün Yeni Rolü Üzerinden Topluma Ahlak Dersi Verenlere Verdi Veriştirdi

Feyza Altun, Hazar Ergüçlü'nün Yeni Rolü Üzerinden Topluma Ahlak Dersi Verenlere Verdi Veriştirdi

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:51

İnci Tanelerim dizisinin fragmanındaki Hazar Ergüçlü'nün rolü gereği dansı son zamanlardır gündemde. Ergüçlü'nün dans için Ankara’da dansçı Ezo’dan ders aldığı iddia edilmiş, epey yorum almıştı. O dans sahnesine bir yorum da avukat Feyza Altun'dan geldi.

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Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi 'İnci Tanelerim' dizisindeki rolü ile bir süredir gündemde.

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi 'İnci Tanelerim' dizisindeki rolü ile bir süredir gündemde.

Dizide Dilber rolüne hayat verecek olan Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi hem çok konuşulmuş hem de dansıyla fragmana damgasını vurmuştu.

Dizide Dilber rolüne hayat verecek olan Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi hem çok konuşulmuş hem de dansıyla fragmana damgasını vurmuştu.

Ergüçlü'nün çok konuşulan dans performansı için Ezo isimli konsomatristen ders aldığı iddia edilmişti.

Ergüçlü'nün çok konuşulan dans performansı için Ezo isimli konsomatristen ders aldığı iddia edilmişti.

Detaylar:

'Toplum ahlakı' üzerinden eleştirilen bu kesite tepki gösterenlere Feyza Altun'dan taşı gediğine koyan bir cevap geldi.

'Toplum ahlakı' üzerinden eleştirilen bu kesite tepki gösterenlere Feyza Altun'dan taşı gediğine koyan bir cevap geldi.

Altun, "Benim bir sürü pavyonda çalışan kadın müvekkilim var. O namus abidesi adamların o kadınlara yaptıklarını görseniz..." ifadelerini kullandı.

Altun, "Benim bir sürü pavyonda çalışan kadın müvekkilim var. O namus abidesi adamların o kadınlara yaptıklarını görseniz..." ifadelerini kullandı.
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"Toplum ahlakıymış... Kim gidiyor pavyona, kim yiyor tarlayı, çocuğun rızkını? Konuşturmayın beni" şeklinde yazdı.

"Toplum ahlakıymış... Kim gidiyor pavyona, kim yiyor tarlayı, çocuğun rızkını? Konuşturmayın beni" şeklinde yazdı.

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