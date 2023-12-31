Feyza Altun, Hazar Ergüçlü'nün Yeni Rolü Üzerinden Topluma Ahlak Dersi Verenlere Verdi Veriştirdi
Feyza Altun, Hazar Ergüçlü'nün Yeni Rolü Üzerinden Topluma Ahlak Dersi Verenlere Verdi Veriştirdi
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Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi 'İnci Tanelerim' dizisindeki rolü ile bir süredir gündemde.
Dizide Dilber rolüne hayat verecek olan Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi hem çok konuşulmuş hem de dansıyla fragmana damgasını vurmuştu.
Ergüçlü'nün çok konuşulan dans performansı için Ezo isimli konsomatristen ders aldığı iddia edilmişti.
'Toplum ahlakı' üzerinden eleştirilen bu kesite tepki gösterenlere Feyza Altun'dan taşı gediğine koyan bir cevap geldi.
Altun, "Benim bir sürü pavyonda çalışan kadın müvekkilim var. O namus abidesi adamların o kadınlara yaptıklarını görseniz..." ifadelerini kullandı.
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"Toplum ahlakıymış... Kim gidiyor pavyona, kim yiyor tarlayı, çocuğun rızkını? Konuşturmayın beni" şeklinde yazdı.
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