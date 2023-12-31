İstanbul'u Terk Eden Ünlüler Kervanına Katılan Zeynep Bastık'ın 40 Milyon TL'lik Yeni Evi Çok Beğenildi
İstanbul'u Terk Eden Ünlüler Kervanına Katılan Zeynep Bastık'ın 40 Milyon TL'lik Yeni Evi Çok Beğenildi
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da İstanbul'u terk eden ünlüler arasına katıldı ve İzmir'e taşındı. Bastık'ın 40 milyon TL'lik yeni evi ise çok beğenildi. Bakalım 👇
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Son yıllarda epey yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık'ı tanıyanlarınız, en az bir şarkısını duyanlarınız vardır.
Ünlü şarkıcı başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamaları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Bastık, en son eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile hep beraber eğlenmiş; gelen yorumlara ise "Artık 2024'e girdik böyle şeyler mi kaldı?" cevabını vermişti.
Ünlü şarkıcı şimdi de yeni aldığı evi ile konuşuluyor: İstanbul'u terk edip şehir dışına yerleşen ünlüler kervanına Bastık da katıldı.
İzmir, Urla'da 40 milyon TL'ye bir ev satın alan Bastık'ın yeni yuvası çok beğenildi.
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Kendisi de yeni evinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 👇
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Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık, yeni evinden "Tatlı, mütevazı, minimal bir hayat yaşıyorum" diye bahsetmişti.
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