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İstanbul'u Terk Eden Ünlüler Kervanına Katılan Zeynep Bastık'ın 40 Milyon TL'lik Yeni Evi Çok Beğenildi

İstanbul'u Terk Eden Ünlüler Kervanına Katılan Zeynep Bastık'ın 40 Milyon TL'lik Yeni Evi Çok Beğenildi

Zeynep Bastık
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 12:13

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da İstanbul'u terk eden ünlüler arasına katıldı ve İzmir'e taşındı. Bastık'ın 40 milyon TL'lik yeni evi ise çok beğenildi. Bakalım 👇

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Son yıllarda epey yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık'ı tanıyanlarınız, en az bir şarkısını duyanlarınız vardır.

Son yıllarda epey yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık'ı tanıyanlarınız, en az bir şarkısını duyanlarınız vardır.

Ünlü şarkıcı başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamaları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Ünlü şarkıcı başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamaları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Bastık, en son eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile hep beraber eğlenmiş; gelen yorumlara ise "Artık 2024'e girdik böyle şeyler mi kaldı?" cevabını vermişti.

Bastık, en son eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile hep beraber eğlenmiş; gelen yorumlara ise "Artık 2024'e girdik böyle şeyler mi kaldı?" cevabını vermişti.

Ünlü şarkıcı şimdi de yeni aldığı evi ile konuşuluyor: İstanbul'u terk edip şehir dışına yerleşen ünlüler kervanına Bastık da katıldı.

Ünlü şarkıcı şimdi de yeni aldığı evi ile konuşuluyor: İstanbul'u terk edip şehir dışına yerleşen ünlüler kervanına Bastık da katıldı.

İzmir, Urla'da 40 milyon TL'ye bir ev satın alan Bastık'ın yeni yuvası çok beğenildi.

İzmir, Urla'da 40 milyon TL'ye bir ev satın alan Bastık'ın yeni yuvası çok beğenildi.
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Kendisi de yeni evinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 👇

Kendisi de yeni evinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 👇

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Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık, yeni evinden "Tatlı, mütevazı, minimal bir hayat yaşıyorum" diye bahsetmişti.

Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık, yeni evinden "Tatlı, mütevazı, minimal bir hayat yaşıyorum" diye bahsetmişti.

Siz nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun.

Siz nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun.

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