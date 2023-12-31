Murat Övüç, Kıyafetinin Kuyruğuna Basan Koruma Görevlisine Ölümcül Bir Bakış Attı
Murat Övüç, Kıyafetinin Kuyruğuna Basan Koruma Görevlisine Ölümcül Bir Bakış Attı
Sosyal medyanın gündeminden inmek nedir bilmeyen Murat Övüç, bu sefer de kıyafetinin kuyruğuna basan korumaya attığı bakışla konuşuluyor. Buyurun detaylara 👇
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Her açıklamasıyla sosyal medyada gündem olan ve çok konuşulan Murat Övüç'ü tanıyanlarınız vardır...
Sosyal medyadaki popüler isimlerden biri haline gelen Övüç, ayrıca düğünlerde, özel gecelerde ve kadın matinelerinde sahneye çıkıyor.
Genelde sahne kıyafeti ve makyajı konuşulan Övüç'ün zaman zaman agresif hareketleri de dikkatlerden kaçmıyor.
En son SMA'lı bir çocuk için düzenlendiği iddia edilen gecede, Övüç'ün arkasındaki kadını iteklemesi tepki çekmişti.
Yeni bir etkinlikten paylaşım yapan Övüç, uzun kuyruklu bir kıyafetle sahneye çıktı.
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Ancak genç bir korumanın kazara takılarak kuyruğa basması üzerine Övüç duraksayarak resmen ölümcül bir bakış attı!
O anlar:
Sosyal medyadan tepkili yorumlar geldi.
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