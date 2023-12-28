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Eski Aşıklar Kerem Alışık ve Ebru Gündeş O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Tekrardan Bir Araya Geldi

Eski Aşıklar Kerem Alışık ve Ebru Gündeş O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Tekrardan Bir Araya Geldi

Ebru Gündeş
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 00:53

O Ses Yılbaşı programı gümbür gümbür geliyor! Bu yılbaşında jürilik yapacak isimlerden biri olan Ebru Gündeş, programa yarışmacı konuk olarak katılan eski sevgilisi Kerem Alışık'ı böyle dinledi. 

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O Ses Türkiye'nin her yeni yıla özel ünlü isimleri konuk ettiği bölümler artık bir yılbaşı klasiği haline gelmiş durumda!

O Ses Türkiye'nin her yeni yıla özel ünlü isimleri konuk ettiği bölümler artık bir yılbaşı klasiği haline gelmiş durumda!

Haliyle yılbaşını evde geçirenlerin iple çektiği programlardan biri de O Ses Türkiye oluyor.

Haliyle yılbaşını evde geçirenlerin iple çektiği programlardan biri de O Ses Türkiye oluyor.

Bu senenin şimdiden farklı olacağı kesin: Bu yılbaşı programında jüri koltuğunda birbirinden farklı eklemeler mevcut.

Bu senenin şimdiden farklı olacağı kesin: Bu yılbaşı programında jüri koltuğunda birbirinden farklı eklemeler mevcut.

Bu sene Meryem Uzerli, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Acun Ilıcalı jüri koltuğunda.

Programdan bir bir konuklar sızdırılırken, asıl sürpriz Kerem Alışık'ın da programda yer alması oldu.

1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde partner olan ikili, aynı zamanda o dönemde beraberdi.

1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde partner olan ikili, aynı zamanda o dönemde beraberdi.
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Ebru Gündeş'in videoda eski sevgilisi Kerem Alışık'a döndüğü de görüldü.

Ebru Gündeş'in videoda eski sevgilisi Kerem Alışık'a döndüğü de görüldü.

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