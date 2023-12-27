Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Konu Talk Show'ları Olunca Sözlü Atışmaya Girdi
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Konu Talk Show'ları Olunca Sözlü Atışmaya Girdi
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, kendi talk show'larını savunmaya geçince ortaya tatlı bir atışma çıktı.
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftini tanıyanlarınız veya takip edenleriniz vardır: İkilinin evliliği pek çok kişiyi imrendiriyor.
Yenenler çiftinin aşklarının yanı sıra ortak bir yanları da komediye olan ilgisi: İkisi de talk show sunuculuğu yaparak seyircilerini gülümsetmeyi başarıyor.
Eser Yenenler, "Eser Yenenler Show" (EYS) isimli bir talk show programı...
Berfu Yenenler ise "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" isimli bir program sunuyor.
Hem evli hem meslektaş olunca ortaya tatlı atışmalar çıkabiliyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz akşam çift muhabirlerin sorularını yanıtladı. Muhabirden 'İki ayrı programı kıyaslarsak yorumunuz ne olurdu?' diye bir soru geldi.
Berfu Yenenler kendi programı için "Benimki biraz hanım eli değmiş gibi düşünüyorum" deyince, Eser Yenenler'den "Pis mi bizimki?" yanıtı geldi.
Berfu Yenenler de "Hayır ama daha sert bir olay var orada. Benimki tatlı tatlı oyunlarla..." diyerek cevapladı.
Eser Yenenler de "Benimki hanım eli değmemiş gibi" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.
O anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
bir bana mı gıcık geliyor bu tipler ben anormal miyim?
Berfu linci sonrası ısmarlama içerik
bana itici geliyorlar