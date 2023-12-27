Zeki Demirkubuz, 'Yeraltı' Filmindeki Bir Sahnenin Nuri Bilge Ceylan ile İlgili Olduğunu Açıkladı

Nuri Bilge Ceylan'dan 'malum şahıs' diyerek bahseden Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini söyleyerek 'Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı' ifadelerini kullanmıştı.