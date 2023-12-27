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Zeki Demirkubuz, 'Yeraltı' Filmindeki Bir Sahnenin Nuri Bilge Ceylan ile İlgili Olduğunu Açıkladı

Zeki Demirkubuz, 'Yeraltı' Filmindeki Bir Sahnenin Nuri Bilge Ceylan ile İlgili Olduğunu Açıkladı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 21:21

Geçmişten süregelen Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Demirkubuz ardı ardına olay açıklamalarda bulunurken, Ceylan da sessizliğini bozdu. Demirkubuz'dan bir yeni açıklama daha geldi. 

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Zeki Demirkubuz, "Hayat" filminin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılarak orada birçok soruyu cevaplandırmış ve Nuri Bilge Ceylan hakkında da konuşmuştu.

Zeki Demirkubuz, "Hayat" filminin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılarak orada birçok soruyu cevaplandırmış ve Nuri Bilge Ceylan hakkında da konuşmuştu.

Nuri Bilge Ceylan'dan 'malum şahıs' diyerek bahseden Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini söyleyerek 'Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı' ifadelerini kullanmıştı.

Demirkubuz, daha sonra Ceylan'ın bir yakınından öğrendiği kadarıyla 'Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğu' için Ceylan'ın kendisiyle konuşmadığını söyledi.

Demirkubuz, daha sonra Ceylan'ın bir yakınından öğrendiği kadarıyla 'Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğu' için Ceylan'ın kendisiyle konuşmadığını söyledi.

Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne.

şeklinde konuştu.

Demirkubuz, Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım..." deyince, Ceylan sessizliğini bozdu.

Demirkubuz, Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım..." deyince, Ceylan sessizliğini bozdu.

Konu başka yerlere gider. Bu ülkenin en sevdiği şeylerden biri unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kâr kalmıyor. Biraz düşüneceksin.

Ceylan, Demirkubuz için "Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder" sözlerini kullandı.

Ceylan, Demirkubuz için "Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder" sözlerini kullandı.
twitter.com

Demirkubuz bir programda da doğruladığı üzere, "Tüm Türk sineması toplansa 'Yeraltı' adlı filmimdeki yemek sahnesini çekemez" sözlerini sarf ettiği sahnenin Ceylan ile ilgili olduğunu söyledi.

Demirkubuz bir programda da doğruladığı üzere, "Tüm Türk sineması toplansa 'Yeraltı' adlı filmimdeki yemek sahnesini çekemez" sözlerini sarf ettiği sahnenin Ceylan ile ilgili olduğunu söyledi.
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Yani 'Yeraltı' filminin yemek sahnesi doğrudan Nuri Bilge Ceylan ile alakalıymış...

Yani 'Yeraltı' filminin yemek sahnesi doğrudan Nuri Bilge Ceylan ile alakalıymış...

Sahneyi şöyle bırakalım:

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Can_Can

Darilma da Bir Zamanlar Anadolu'daki muhtar sahnesi de komple Yeralti'ni 9 şiddetinde sallar

İzmirli Koala

İki iyi yönetmenin böyle atışmasına üzüldüm diyeceğim ama Zeki Bey kendine yakışmayan bir üslupta konuşmuş. En azından böyle değerli sanatçılar seviyeyi düşü... Devamını Gör

İsmail Ünsal

Nuri Bilge Ceylan adını Dünya ya duyurmuş önemli bir yönetmen Zeki beyin böyle saçma sapan mahalle üslubuyla konusmasi hiç hoş olmamış