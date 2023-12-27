Zeki Demirkubuz, 'Yeraltı' Filmindeki Bir Sahnenin Nuri Bilge Ceylan ile İlgili Olduğunu Açıkladı
Zeki Demirkubuz, 'Yeraltı' Filmindeki Bir Sahnenin Nuri Bilge Ceylan ile İlgili Olduğunu Açıkladı
Geçmişten süregelen Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Demirkubuz ardı ardına olay açıklamalarda bulunurken, Ceylan da sessizliğini bozdu. Demirkubuz'dan bir yeni açıklama daha geldi.
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Zeki Demirkubuz, "Hayat" filminin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılarak orada birçok soruyu cevaplandırmış ve Nuri Bilge Ceylan hakkında da konuşmuştu.
Demirkubuz, daha sonra Ceylan'ın bir yakınından öğrendiği kadarıyla 'Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğu' için Ceylan'ın kendisiyle konuşmadığını söyledi.
Demirkubuz, Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım..." deyince, Ceylan sessizliğini bozdu.
Ceylan, Demirkubuz için "Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder" sözlerini kullandı.
Demirkubuz bir programda da doğruladığı üzere, "Tüm Türk sineması toplansa 'Yeraltı' adlı filmimdeki yemek sahnesini çekemez" sözlerini sarf ettiği sahnenin Ceylan ile ilgili olduğunu söyledi.
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Yani 'Yeraltı' filminin yemek sahnesi doğrudan Nuri Bilge Ceylan ile alakalıymış...
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Darilma da Bir Zamanlar Anadolu'daki muhtar sahnesi de komple Yeralti'ni 9 şiddetinde sallar
İki iyi yönetmenin böyle atışmasına üzüldüm diyeceğim ama Zeki Bey kendine yakışmayan bir üslupta konuşmuş. En azından böyle değerli sanatçılar seviyeyi düşü... Devamını Gör
Nuri Bilge Ceylan adını Dünya ya duyurmuş önemli bir yönetmen Zeki beyin böyle saçma sapan mahalle üslubuyla konusmasi hiç hoş olmamış