Zeki Demirkubuz Boğazımızda Bir Yumru Gibi Kalan 'Yeraltı' Filminin Devam Filmini Duyurdu
Zeki Demirkubuz Boğazımızda Bir Yumru Gibi Kalan 'Yeraltı' Filminin Devam Filmini Duyurdu
Zeki Demirkubuz, müjde mi verdi yoksa kötü haber mi bilemiyoruz: Bitince uzaklara efkarlı bakışlarla daldığımız 'Yeraltı' filminin devam filmini duyurdu.
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Son zamanların en konuşulan yönetmeni Zeki Demirkubuz olabilir: Gerek filmleri gerek açıklamaları hep gündemde.
En son "Hayat" filmi ile izleyici karşısına çıkan Demirkubuz, yine seyircinin yüreğine dokunan bir film sunmuştu.
Demirkubuz sevenlerine bir yeni müjde daha geldi: Ünlü yönetmen, 'Yeraltı' filminin devam filmini duyurdu.
Demirkubuz, daha önce 'Yeraltı' filmindeki yemek sahnesi için "Tüm Türk sineması toplansa 'Yeraltı' adlı filmimdeki yemek sahnesini çekemez" sözlerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz yaz 'Yeraltı 2'nin senaryosunu bitirdiğini duyuran ünlü yönetmen, "Her versiyonda Türkiye'deki pahalılık öyle bir duruma geliyor ki her versiyonda düzeltmek zorunda kalıyorum. 5 TL olarak yazdığım bir fiyatı 50 TL olarak revize ettiğim oldu" demişti.
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Sizce bizleri nasıl bir devam filmi bekliyor? Düşünceleriniz neler?
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