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Ünlü Yönetmen Donald Trump'ın 'Evde Tek Başına' Filminde Rolü Emrivaki Kaptığını Söyledi

Ünlü Yönetmen Donald Trump'ın 'Evde Tek Başına' Filminde Rolü Emrivaki Kaptığını Söyledi

Donald Trump
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 00:13

Evde Tek Başına filminin yönetmeni, Donald Trump'ın o meşhur sahnesinin arkasındaki olayı anlattı. Meğerse hepsi Trump'ın zorlamasıyla olmuş!

Bakalım 👇

Kaynak: https://deadline.com/2023/12/home-alo...
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Aramızda 'Evde Tek Başına' (Home Alone) filmini izlemeyen yoktur sanıyorum...

Aramızda 'Evde Tek Başına' (Home Alone) filmini izlemeyen yoktur sanıyorum...

Eskilerin en güzel filmlerinden biri olan bu yapım, serideki her filmi ile çok beğeniliyor.

Eskilerin en güzel filmlerinden biri olan bu yapım, serideki her filmi ile çok beğeniliyor.

Filmde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor: Geriye dönüp baktığımızda birçok ünlünün oynadığını sonradan fark ediyoruz.

Filmde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor: Geriye dönüp baktığımızda birçok ünlünün oynadığını sonradan fark ediyoruz.

Bunlardan biri de 'Evde Tek Başına 2' filminde küçük bir sahnesi olan Donald Trump!

Bunlardan biri de 'Evde Tek Başına 2' filminde küçük bir sahnesi olan Donald Trump!

Filmde küçük Kevin'ın yol sorduğu adam Donald Trump'ın ta kendisi. Filme dahil olma hikayesi ise epey ilginç...

Filmde küçük Kevin'ın yol sorduğu adam Donald Trump'ın ta kendisi. Filme dahil olma hikayesi ise epey ilginç...
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Filmin yönetmeni Chris Columbus, Trump'ın filmde rol almak için 'zorbalık yaptığını' itiraf etti.

Filmin yönetmeni Chris Columbus, Trump'ın filmde rol almak için 'zorbalık yaptığını' itiraf etti.

"Trump'ın sahibi olduğu Plaza Otel'e geldik, çünkü sahneyi lobide çekmek istiyorduk. Trump kabul etti, ücreti de ödedik" şeklinde anlattı.

"Trump'ın sahibi olduğu Plaza Otel'e geldik, çünkü sahneyi lobide çekmek istiyorduk. Trump kabul etti, ücreti de ödedik" şeklinde anlattı.

"Ancak o bir de 'Sadece ben filmde olursam çekebilirsiniz' dedi" diyerek Trump'ın şartını paylaştı. 👀

"Ancak o bir de 'Sadece ben filmde olursam çekebilirsiniz' dedi" diyerek Trump'ın şartını paylaştı. 👀

Donald Trump, küçük de olsa zorla kendine bir rol kapmış.

Donald Trump, küçük de olsa zorla kendine bir rol kapmış.

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