Ünlü Yönetmen Donald Trump'ın 'Evde Tek Başına' Filminde Rolü Emrivaki Kaptığını Söyledi
Ünlü Yönetmen Donald Trump'ın 'Evde Tek Başına' Filminde Rolü Emrivaki Kaptığını Söyledi
Kaynak: https://deadline.com/2023/12/home-alo...
Evde Tek Başına filminin yönetmeni, Donald Trump'ın o meşhur sahnesinin arkasındaki olayı anlattı. Meğerse hepsi Trump'ın zorlamasıyla olmuş!
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Aramızda 'Evde Tek Başına' (Home Alone) filmini izlemeyen yoktur sanıyorum...
Eskilerin en güzel filmlerinden biri olan bu yapım, serideki her filmi ile çok beğeniliyor.
Filmde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor: Geriye dönüp baktığımızda birçok ünlünün oynadığını sonradan fark ediyoruz.
Bunlardan biri de 'Evde Tek Başına 2' filminde küçük bir sahnesi olan Donald Trump!
Filmde küçük Kevin'ın yol sorduğu adam Donald Trump'ın ta kendisi. Filme dahil olma hikayesi ise epey ilginç...
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Filmin yönetmeni Chris Columbus, Trump'ın filmde rol almak için 'zorbalık yaptığını' itiraf etti.
"Trump'ın sahibi olduğu Plaza Otel'e geldik, çünkü sahneyi lobide çekmek istiyorduk. Trump kabul etti, ücreti de ödedik" şeklinde anlattı.
"Ancak o bir de 'Sadece ben filmde olursam çekebilirsiniz' dedi" diyerek Trump'ın şartını paylaştı. 👀
Donald Trump, küçük de olsa zorla kendine bir rol kapmış.
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