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Nicki Minaj, Yılın Kişisiyle Düet Yapma Fikrine Işık Hızıyla Atladı!

Nicki Minaj, Yılın Kişisiyle Düet Yapma Fikrine Işık Hızıyla Atladı!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 23:31

Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, 'Yılın Kişisi' Taylor Swift ile düet yapma fikrine böyle atladı... 

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Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj'ı tanıyanlarınız vardır: Rap denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri de o.

Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj'ı tanıyanlarınız vardır: Rap denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri de o.

Nicki Minaj'ı bilenleriniz bilir: Kendisi dobra kişiliği ile nam salmış biri, o yüzden diline düşene geçmiş olsun!

Nicki Minaj'ı bilenleriniz bilir: Kendisi dobra kişiliği ile nam salmış biri, o yüzden diline düşene geçmiş olsun!

Ünlü rapçi çok ayrı dünyaların insanı olsalar da şarkıcı Taylor Swift'i de epey seviyor.

Ünlü rapçi çok ayrı dünyaların insanı olsalar da şarkıcı Taylor Swift'i de epey seviyor.

Hiçbir dramanın aralarına giremediği ikili, her zaman birbirlerini destekliyor.

Hiçbir dramanın aralarına giremediği ikili, her zaman birbirlerini destekliyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Taylor Swift'le düet yapar mısın?' sorusu alan Minaj, "Anında yaparım" diyerek arkadaşını övdü.

Geçtiğimiz günlerde 'Taylor Swift'le düet yapar mısın?' sorusu alan Minaj, "Anında yaparım" diyerek arkadaşını övdü.
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“Aylarca ve yıllarca kayboluyor, daha sonra harika müzikle ve onu hiçbir zaman bırakmayacak hayranlarıyla geri dönüyor!” diyen Minaj, Swiftie yönünü gösterdi de denebilir.

“Aylarca ve yıllarca kayboluyor, daha sonra harika müzikle ve onu hiçbir zaman bırakmayacak hayranlarıyla geri dönüyor!” diyen Minaj, Swiftie yönünü gösterdi de denebilir.

Elbette Nicki Minaj'ın düete açık olduğunu duyanlar da "Neyi bekliyorsunuz?" serzenişinde bulundu. 👇

Elbette Nicki Minaj'ın düete açık olduğunu duyanlar da "Neyi bekliyorsunuz?" serzenişinde bulundu. 👇
www.instagram.com
www.instagram.com
www.instagram.com

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