Kiracı Cardi B'nin Ev Sahibiyle Başı Derde Girdi: "Kirasını Ödemedi, Evde Hasar Var!"
Kiracı Cardi B'nin Ev Sahibiyle Başı Derde Girdi: "Kirasını Ödemedi, Evde Hasar Var!"
Kaynak: https://www.complex.com/music/a/marke...
Cardi B de olsan kirada oturmak evrensel bir problem. Kirasını ödememesi ve evde hasar bırakması nedeniyle ev sahibi ile başı derde girdi. Bakalım 👇
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Aranızda Cardi B'yi tanıyanlar, tanımasa bile bir şarkısını dinleyen elbet olmuştur.
Geçtiğimiz yıllarda WAP şarkısı ile gündeme damga vuran Cardi B, oldukça sansasyonel bir isim.
Öyle ki, üstüne içecek döken hayranına mikrofon fırlatmışlığı bile var!
Ünlü rapçinin şimdilerde başı ev sahibi ile dertte: TMZ'nin haberine göre, Cardi B evinin kirasını bir süredir ödemiyor.
Ev kirasını ödemedikleri gerekçesiyle Cardi B ve eski eşi Offset'e dava açıldı.
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Ayrıca Cardi B'nin kiraladığı evden çıktıktan sonra geride epey mülk hasarı bıraktığı da öğrenildi.
Parkelerde, perdelerde ve halılarda çizikler, duvarlarda delikler, kırık mobilyalar olduğu aktarıldı.
Dünyaca ünlü ikilinin hem kirada oturması şaşırttı hem de davranışları tepki aldı:
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