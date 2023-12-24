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Kiracı Cardi B'nin Ev Sahibiyle Başı Derde Girdi: "Kirasını Ödemedi, Evde Hasar Var!"

Kiracı Cardi B'nin Ev Sahibiyle Başı Derde Girdi: "Kirasını Ödemedi, Evde Hasar Var!"

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 18:10

Cardi B de olsan kirada oturmak evrensel bir problem. Kirasını ödememesi ve evde hasar bırakması nedeniyle ev sahibi ile başı derde girdi. Bakalım 👇

Kaynak: https://www.complex.com/music/a/marke...
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Aranızda Cardi B'yi tanıyanlar, tanımasa bile bir şarkısını dinleyen elbet olmuştur.

Aranızda Cardi B'yi tanıyanlar, tanımasa bile bir şarkısını dinleyen elbet olmuştur.

Geçtiğimiz yıllarda WAP şarkısı ile gündeme damga vuran Cardi B, oldukça sansasyonel bir isim.

Geçtiğimiz yıllarda WAP şarkısı ile gündeme damga vuran Cardi B, oldukça sansasyonel bir isim.

Öyle ki, üstüne içecek döken hayranına mikrofon fırlatmışlığı bile var!

Öyle ki, üstüne içecek döken hayranına mikrofon fırlatmışlığı bile var!

Ünlü rapçinin şimdilerde başı ev sahibi ile dertte: TMZ'nin haberine göre, Cardi B evinin kirasını bir süredir ödemiyor.

Ünlü rapçinin şimdilerde başı ev sahibi ile dertte: TMZ'nin haberine göre, Cardi B evinin kirasını bir süredir ödemiyor.

Ev kirasını ödemedikleri gerekçesiyle Cardi B ve eski eşi Offset'e dava açıldı.

Ev kirasını ödemedikleri gerekçesiyle Cardi B ve eski eşi Offset'e dava açıldı.
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Ayrıca Cardi B'nin kiraladığı evden çıktıktan sonra geride epey mülk hasarı bıraktığı da öğrenildi.

Ayrıca Cardi B'nin kiraladığı evden çıktıktan sonra geride epey mülk hasarı bıraktığı da öğrenildi.

Parkelerde, perdelerde ve halılarda çizikler, duvarlarda delikler, kırık mobilyalar olduğu aktarıldı.

Parkelerde, perdelerde ve halılarda çizikler, duvarlarda delikler, kırık mobilyalar olduğu aktarıldı.

Dünyaca ünlü ikilinin hem kirada oturması şaşırttı hem de davranışları tepki aldı:

Dünyaca ünlü ikilinin hem kirada oturması şaşırttı hem de davranışları tepki aldı:
www.instagram.com
www.instagram.com
www.instagram.com
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www.instagram.com

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