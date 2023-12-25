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Fatih Ürek Kendisine Daha Önce Teklif Edilen Rolleri Söyleyince Akıl Tutulması Yaşattı

Fatih Ürek Kendisine Daha Önce Teklif Edilen Rolleri Söyleyince Akıl Tutulması Yaşattı

Fatih Ürek
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 19:16

Şarkıcı Fatih Ürek, sahne aldığı Yeni Gazino'da kendine daha önce teklif edilen film rollerini paylaştı. Rolleri duyanlar ise adeta akıl tutulması yaşadı. 

Bakalım...

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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi zaman zaman ya estetik haberleri ya da açıklamalarıyla gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi zaman zaman ya estetik haberleri ya da açıklamalarıyla gündem oluyor.

Geçirdiği operasyonlar ile adından epey söz ettiren Ürek, ayrıca sosyal medyada paylaşım yaparken filtre kullanımıyla da dillere düştüğü oluyor.

Geçirdiği operasyonlar ile adından epey söz ettiren Ürek, ayrıca sosyal medyada paylaşım yaparken filtre kullanımıyla da dillere düştüğü oluyor.

Ünlü şarkıcı şimdiyse film itirafı ile magazin gündemine geldi: Maslak'ta Yeni Gazino'da sahne alan Ürek, ilginç bir itirafta bulundu.

Ünlü şarkıcı şimdiyse film itirafı ile magazin gündemine geldi: Maslak'ta Yeni Gazino'da sahne alan Ürek, ilginç bir itirafta bulundu.

Muhabirlere önce yeni yıl dileklerinden bahseden ünlü şarkıcı, daha sonra kendisine önceden gelen film tekliflerinden bahsetti.

Muhabirlere önce yeni yıl dileklerinden bahseden ünlü şarkıcı, daha sonra kendisine önceden gelen film tekliflerinden bahsetti.

Ürek'e teklif edilen roller ise epey ilginç: "Uzaylı imam ve mafya babası rolleri teklif edildi" dedi.

Ürek'e teklif edilen roller ise epey ilginç: "Uzaylı imam ve mafya babası rolleri teklif edildi" dedi.
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Kafamız karıştı... Mafya babası neyse ama uzaylı imam filminin konusu ne acaba? 😂

Kafamız karıştı... Mafya babası neyse ama uzaylı imam filminin konusu ne acaba? 😂

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Mert Tamris

oğlandan mafya babası mı olur aq

ekrem yerke

Küfür ayıp diyorlar. Küfür etmeden meramımızı nasıl anlatabiliriz. Kova olmuş diva. Bu dümbük= Murat Övüç. Artık adam gibi adam (hoş geri zekalı kadınlar bun... Devamını Gör

s.rtc

mafya babası: borcunu ver hadi haydi lililililili yar 🤣🤣