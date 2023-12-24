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Pınar Deniz Sevgilisi Kaan Yıldırım İçin Yaptığı Romantik Doğum Günü Paylaşımı Geri Tepti

Pınar Deniz Sevgilisi Kaan Yıldırım İçin Yaptığı Romantik Doğum Günü Paylaşımı Geri Tepti

Pınar Deniz
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 21:40

Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım için yaptığı romantik doğum günü paylaşımı hem beğenildi hem de farklı yorumlara neden oldu...

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Oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisini duyanlarınız vardır: İkili neredeyse hiç birbirinden ayrılmıyor.

Oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisini duyanlarınız vardır: İkili neredeyse hiç birbirinden ayrılmıyor.

Tatillerde ya da ufak kaçamaklarda birbirlerine koşan çift, 2022 yılında aşklarını duyurmuştu.

Tatillerde ya da ufak kaçamaklarda birbirlerine koşan çift, 2022 yılında aşklarını duyurmuştu.

Deniz romantik paylaşımlarını da eksik etmiyor, gören herkesi imrendiriyor desek yalan olmaz...

Deniz romantik paylaşımlarını da eksik etmiyor, gören herkesi imrendiriyor desek yalan olmaz...

Üstelik ilişkileri birinci yılını yeni doldurmuşken evlilik teklifi de gelmiş, Deniz, mutluluk gözyaşlarına boğulmuştu.

Üstelik ilişkileri birinci yılını yeni doldurmuşken evlilik teklifi de gelmiş, Deniz, mutluluk gözyaşlarına boğulmuştu.

Şimdi de Pınar Deniz'in sevgilisi ve müstakbel kocası Kaan Yıldırım için yaptığı romantik doğum günü paylaşımı konuşuluyor.

Şimdi de Pınar Deniz'in sevgilisi ve müstakbel kocası Kaan Yıldırım için yaptığı romantik doğum günü paylaşımı konuşuluyor.
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Deniz'in yaptığı “Beraber büyümek ne güzel.. İyi ki doğdun sevgilim” paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Deniz'in yaptığı “Beraber büyümek ne güzel.. İyi ki doğdun sevgilim” paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
www.instagram.com

Daha önce Yargı dizisiyle Emmy ödülü kazanan Deniz'i, Yıldırım'ın tebrik etmemiş olması hatırlatıldı.

Daha önce Yargı dizisiyle Emmy ödülü kazanan Deniz'i, Yıldırım'ın tebrik etmemiş olması hatırlatıldı.
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