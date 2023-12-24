Hande Erçel'in 'Sev Yaşa Şükret' Açıklamalı Yeni Yıl Paylaşımı Tepkilerin Odağında

Şu an tüm Türkiye'nin gündemi, çok kısa süre içerisinde aldığımız 12 şehit haberi. Hepimiz yastayız ve hepimiz 12 şehit haberi ile derinden yaralandık. O esnada 'yeni yıl enerjisi' konulu bir paylaşım yapan Hande Erçel ise tepkilerin odağına yerleşti.

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