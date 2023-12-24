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Hande Erçel'in 'Sev Yaşa Şükret' Açıklamalı Yeni Yıl Paylaşımı Tepkilerin Odağında

Hande Erçel'in 'Sev Yaşa Şükret' Açıklamalı Yeni Yıl Paylaşımı Tepkilerin Odağında

Hande Erçel
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:41

Şu an tüm Türkiye'nin gündemi, çok kısa süre içerisinde aldığımız 12 şehit haberi. Hepimiz yastayız ve hepimiz 12 şehit haberi ile derinden yaralandık. O esnada 'yeni yıl enerjisi' konulu bir paylaşım yapan Hande Erçel ise tepkilerin odağına yerleşti. 

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Tüm Türkiye Pençe-Kilit Harekatı’nda aldığı 12 şehit haberi ile derinden yaralandı.

Tüm Türkiye Pençe-Kilit Harekatı’nda aldığı 12 şehit haberi ile derinden yaralandı.

12 can, 12 aile, 12 yaşam... Bu acı haberler ile hepimiz yasa boğulduk. Tüm Türkiye şehitlerini kalabalık gruplarla defnetti.

12 can, 12 aile, 12 yaşam... Bu acı haberler ile hepimiz yasa boğulduk. Tüm Türkiye şehitlerini kalabalık gruplarla defnetti.

Aldığımız şehit haberlerinin ardından oyuncu Hande Erçel'in "Kar-Kış-Güzelliks 🌌" notuyla yaptığı paylaşım epey eleştiri almıştı.

Aldığımız şehit haberlerinin ardından oyuncu Hande Erçel'in "Kar-Kış-Güzelliks 🌌" notuyla yaptığı paylaşım epey eleştiri almıştı.

Hande Erçel haberler ve yorumlardan bihaber olsa gerek: Yaptığı yeni paylaşımı da tepkilerin odağına yerleşti.

Hande Erçel haberler ve yorumlardan bihaber olsa gerek: Yaptığı yeni paylaşımı da tepkilerin odağına yerleşti.

Erçel'in “Bugün itibariyle yeni yıl enerjisi başlamıştır. Sev, yaşa, şükret…” hikaye paylaşımına birçok eleştiri geldi.

Erçel'in “Bugün itibariyle yeni yıl enerjisi başlamıştır. Sev, yaşa, şükret…” hikaye paylaşımına birçok eleştiri geldi.
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Mahmut Cıvata

Çukurcada çatışma olduğu onlarca şehit geldiği günün ertesinde sümeyye erdoğanın 35bin kişilik havai fişekli düğünü vardı bu ülkede. Suudi kralı öldü diye 3 ... Devamını Gör

Fırat Atac

Niye sasiriyoruz ki, emin olun bilmiyordur gundemi, hatta sehit ne demek bile bilmiyordur.

Öte Kisi

"Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler"dekiyle aynı seviyede halkın durumuyla ilgili bilinç var belli ki