Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in İtalya'dan Paylaştığı Poz Yerden Yere Vuruldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in İtalya'dan Paylaştığı Poz Yerden Yere Vuruldu
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti her pozuyla çok beğenilirken, bu sefer sosyal medyada dalga konusu oldular. Bakalımmm 👇
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2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde başrolleri paylaşan ve sette aşkı bulan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'i tanımayanınız yoktur.
2017 yılında evlenen çift ilişkileriyle ünlüler camiasında herkesi imrendiriyor ve aileleri her geçen gün büyüyor.
Bu ikiliden gelen her poz normalde beğeni yağmuruna tutulsa da, son pozları sosyal medyada dalga konusu oldu.
İtalya'dan bir dizi fotoğraf paylaşan ikilinin bu pozu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Hem pozları çok konuşuldu...
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Hem de kıyafet tercihleri beğenilmedi.
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Burak özçivit iyi Pakistanlıya döndü he
"Zevk sahibi olmak parayla olmaz" sözünün fotoğraflı belgesi olmuşlar. Louis Vuitton' la bitmiyor bu işler bebeğim.
eşşeğe altın semer..