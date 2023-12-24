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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in İtalya'dan Paylaştığı Poz Yerden Yere Vuruldu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in İtalya'dan Paylaştığı Poz Yerden Yere Vuruldu

burak özçivit Fahriye Evcen
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 18:30

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti her pozuyla çok beğenilirken, bu sefer sosyal medyada dalga konusu oldular. Bakalımmm 👇

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2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde başrolleri paylaşan ve sette aşkı bulan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'i tanımayanınız yoktur.

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde başrolleri paylaşan ve sette aşkı bulan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'i tanımayanınız yoktur.

2017 yılında evlenen çift ilişkileriyle ünlüler camiasında herkesi imrendiriyor ve aileleri her geçen gün büyüyor.

2017 yılında evlenen çift ilişkileriyle ünlüler camiasında herkesi imrendiriyor ve aileleri her geçen gün büyüyor.

Bu ikiliden gelen her poz normalde beğeni yağmuruna tutulsa da, son pozları sosyal medyada dalga konusu oldu.

Bu ikiliden gelen her poz normalde beğeni yağmuruna tutulsa da, son pozları sosyal medyada dalga konusu oldu.

İtalya'dan bir dizi fotoğraf paylaşan ikilinin bu pozu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

İtalya'dan bir dizi fotoğraf paylaşan ikilinin bu pozu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
www.instagram.com

Hem pozları çok konuşuldu...

Hem pozları çok konuşuldu...
www.instagram.com
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www.instagram.com
www.instagram.com
www.instagram.com
www.instagram.com

Hem de kıyafet tercihleri beğenilmedi.

Hem de kıyafet tercihleri beğenilmedi.
www.instagram.com
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www.instagram.com
www.instagram.com

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Boran Deniz

Burak özçivit iyi Pakistanlıya döndü he

roxanne

"Zevk sahibi olmak parayla olmaz" sözünün fotoğraflı belgesi olmuşlar. Louis Vuitton' la bitmiyor bu işler bebeğim.

Mavi Balik

eşşeğe altın semer..