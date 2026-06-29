Fethiye En İyi Eğlence Mekanları

Fethiye'nin eğlence haritası, homojen bir dağılım sergilemek yerine, her biri kendi belirgin mikro-kültürünü ve hedef kitlesini yaratmış olan spesifik alt bölgelere ayrılmıştır.

Fethiye Marina ve Çarşı Çevresindeki Gece Mekanları

Fethiye'nin kentsel hafızasını temsil eden Çarşı (Paspatur) bölgesi ile Karagözler (Marina) aksı, kentin ana eğlence koridorudur. Dar sokaklar, taş binalar ve deniz manzaralı tepeler bu bölgenin karakteristiğini oluşturur.

Deep Blue Bar: Fethiye'nin kentsel hafızasını temsil eden Paspatur (Çarşı) bölgesinde, Hamam Sokak üzerinde 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren en köklü rock ve blues merkezidir. Mavi temalı dekorasyonu, dış cepheyi saran asmaları, fıçı içecekleri ve canlı maç yayınlarıyla hem gündüz hem gece sosyalleşme imkanı sunar. Standart bir kapı giriş ücreti bulunmaz. Instagram adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ölüdeniz ve Çalış'ta Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Şehir merkezinin yoğunluğundan sıyrılan sahil bölgeleri, plaj rahatlığını, akşam yemeğini ve gece eğlencesini aynı lokasyonda sunan entegre tesislere ev sahipliği yapar.