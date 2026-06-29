Fethiye En İyi Eğlence Mekanları
Fethiye 2026 gece hayatı, tek bir çizgide ilerleyen klasik bir tatil eğlencesinden çok daha fazlasına dönüşmüş durumda; Deep Blue Bar’ın nostaljik pub kültüründen Boğa Club & Terrace’ın yüksek tempolu DJ setlerine, Mejnun Club’ın sabaha uzanan dans ritminden Buzz Beach Bar ve Help Beach & Yacht Club’ın gün batımı odaklı sahil partilerine kadar geniş bir spektrum sunuyor. Oxa Pub ve Denizatı Restaurant ise daha lokal, sohbet ve gastronomi merkezli deneyim arayanlara hitap ederken, El Camino Hostel & Pub bohem ruhu ve marina manzarasıyla farklı bir kitleyi çekiyor. Alesta Yacht Hotel – Alarga Restaurant ise premium segmentte Fethiye’nin “lüks gece” tarafını temsil ediyor. Kısacası şehir, herkesin kendi eğlence evrenini kurabildiği çok katmanlı bir gece hayatı ekosistemi sunuyor.
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