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Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın Son Pozu 'Oyuncu Eşi Olmak Zor mu?' Tartışmasının Fitilini Ateşledi

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın Son Pozu 'Oyuncu Eşi Olmak Zor mu?' Tartışmasının Fitilini Ateşledi

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 20:22

Ekranlarda izlediğimiz oyuncuların uyumu zaman zaman dillere düşüyor ve akıllara gerçek hayattaki partnerlerinin kıskanıp kıskanmadığı sosyal medya kullanıcılarına dert oluyor! Bir yeni örneği Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır ikilisi ile gerçekleşti: 'Oyuncu eşi olmak zor mu?' tartışması sosyal medyayı etkisi altına aldı. Bakalım 👇

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Her mesleğin kendine has gereklilikleri var: Ünlü oyuncular, ekranlarda rolü gereği birbirine çok aşık bir çifti canlandırabiliyor.

Her mesleğin kendine has gereklilikleri var: Ünlü oyuncular, ekranlarda rolü gereği birbirine çok aşık bir çifti canlandırabiliyor.

Ancak oyuncu isimlerin ekranda yakınlaşması, gerçek hayatla karıştırılınca gözler hemen oyuncuların eşlerine/sevgililerine dönüyor!

Ancak oyuncu isimlerin ekranda yakınlaşması, gerçek hayatla karıştırılınca gözler hemen oyuncuların eşlerine/sevgililerine dönüyor!

Sosyal medya kullanıcıları empati işini abartınca, 'Oyuncu eşi olmak zor' gibi ilginç düşünceler ortaya atabiliyor.

Sosyal medya kullanıcıları empati işini abartınca, 'Oyuncu eşi olmak zor' gibi ilginç düşünceler ortaya atabiliyor.

'Ömer' dizisinde başrolleri paylaşan Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın bir dergi için verdikleri poz bu tartışmanın fitilini ateşledi.

'Ömer' dizisinde başrolleri paylaşan Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın bir dergi için verdikleri poz bu tartışmanın fitilini ateşledi.

İkilinin bu pozu hem çok beğenildi hem de sebepsizce oyuncuların gerçek hayattaki partnerleri yerine bazı kıskançlık krizleri yaşattı.

İkilinin bu pozu hem çok beğenildi hem de sebepsizce oyuncuların gerçek hayattaki partnerleri yerine bazı kıskançlık krizleri yaşattı.
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1. İstemeyeni yapmasın tabi.

1. İstemeyeni yapmasın tabi.
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4. 👏

4. 👏
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5.

5.
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6.
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7. Aynen öyle!

7. Aynen öyle!
twitter.com

8.

8.
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9. Bu kadarı abartı değil mi...

9. Bu kadarı abartı değil mi...
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10. Yok artık!

10. Yok artık!
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O zaman bir de size soralım... Siz oyuncu eşi olmak ister miydiniz?

O zaman bir de size soralım... Siz oyuncu eşi olmak ister miydiniz?

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