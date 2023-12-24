Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın Son Pozu 'Oyuncu Eşi Olmak Zor mu?' Tartışmasının Fitilini Ateşledi

Ekranlarda izlediğimiz oyuncuların uyumu zaman zaman dillere düşüyor ve akıllara gerçek hayattaki partnerlerinin kıskanıp kıskanmadığı sosyal medya kullanıcılarına dert oluyor! Bir yeni örneği Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır ikilisi ile gerçekleşti: 'Oyuncu eşi olmak zor mu?' tartışması sosyal medyayı etkisi altına aldı. Bakalım 👇