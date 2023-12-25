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Çağla Şikel'in Gözü Bantlı İnzivasına Demet Akalın'dan Sert Yorum Geldi

Çağla Şikel'in Gözü Bantlı İnzivasına Demet Akalın'dan Sert Yorum Geldi

Demet Akalın Çağla Şikel
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:54

Çağla Şikel'in karanlığa çekilip gözünde bant ile yaşadığı inziva görenleri ve duyanları dumur etmişti. Şikel'in inzivasına Demet Akalın'dan çarpıcı bir yorum gecikmedi. Bakalım 👇

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Ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel, geçtiğimiz günlerde karanlık inzivaya çekilerek 4 gün boyunca gözünde bant ile yaşamıştı.

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel, geçtiğimiz günlerde karanlık inzivaya çekilerek 4 gün boyunca gözünde bant ile yaşamıştı.

Şikel, inzivasından 'Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan...' şeklinde bahsetse de, görenler ve duyanlar hayatı sorgulamıştı.

Şikel, inzivasından 'Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan...' şeklinde bahsetse de, görenler ve duyanlar hayatı sorgulamıştı.

Söz konusu tiye almak olunca akla gelen isim olan Tansu Dayan, son paylaşımında Şikel'in inzivası ile dalga geçti.

Söz konusu tiye almak olunca akla gelen isim olan Tansu Dayan, son paylaşımında Şikel'in inzivası ile dalga geçti.

Detaylar:

Demet Akalın da Şikel'in gözü kapalı inzivasına yorumsuz kalmadı: "Bunlar hep mutsuzluktan..." dedi.

Demet Akalın da Şikel'in gözü kapalı inzivasına yorumsuz kalmadı: "Bunlar hep mutsuzluktan..." dedi.

Akalın, Şikel'in inzivası için "Uğraşacak dert arıyorlar. Hey anam hey" sözlerini kullandı.

Akalın, Şikel'in inzivası için "Uğraşacak dert arıyorlar. Hey anam hey" sözlerini kullandı.
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Black Mamba

bu basit ve avam kadın nasıl bir yüzsüz ya? İğrenç bir insansın Demet Akalın