Tansu Dayan Yine Yaptı Yapacağını: Bu Sefer de Gözünde Bantla Yaşamayı Deneyen Çağla Şıkel'i Tiye Aldı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde karanlık inzivaya çekilmiş ve dört gün boyunca gözleri kapalı yaşamıştı. Bu tecrübesini 'Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan...' notuyla paylaşan Çağla Şıkel'i tiye alan isim ise Tansu Dayan oldu. Çağla Şıkel, sosyal medya fenomeninin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.