Tansu Dayan Yine Yaptı Yapacağını: Bu Sefer de Gözünde Bantla Yaşamayı Deneyen Çağla Şıkel'i Tiye Aldı
Tansu Dayan Yine Yaptı Yapacağını: Bu Sefer de Gözünde Bantla Yaşamayı Deneyen Çağla Şıkel'i Tiye Aldı
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde karanlık inzivaya çekilmiş ve dört gün boyunca gözleri kapalı yaşamıştı. Bu tecrübesini 'Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan...' notuyla paylaşan Çağla Şıkel'i tiye alan isim ise Tansu Dayan oldu. Çağla Şıkel, sosyal medya fenomeninin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.
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Aranızda sosyal medya kullanıp Tansu Dayan'ın ismini duymayan, videolarına denk gelmeyen var mı? Bence yoktur. Kendisini çektiği komik videolarla son derece popülerleşti.
Dayan daha önce, Melis Sezen'in dillere düşen Altın Kelebek konuşmasından, Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter galasındaki bi' acayip kostüme hepsini tiye almıştı.
Hatta bir dönem sosyal medyada adeta infial yaratan, öğüs dekoltesi vererek kullanıcılardan bağış toplayan "Laz Kızı" adlı kullanıcıyı da taklit etmişti.
Tansu Dayan'ın bu seferki videosuna konu olan isim ise ünlü manken Çağla Şıkel oldu. "Karanlık inziva" olarak adlandırılan bir ritüele katılan Şıkel'in gözlerini 4 gün boyunca bantlayarak yaşadı.
Çağla Şıkel'in ritüelini görünce boş geçemeyen Tansu Dayan da gözlerini kapatarak güzel mankeni tiye alarak güldürdü.
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Şıkel'in ritüelinin parodisini "Bu bildiğin körebe ama siz bilirsiniz yine de" notuyla paylaşan fenomenin paylaşımına birçok yorum geldi tabii.
Kendisini taklit eden Tansu Dayan'ın paylaşımına yorum yapmadan geçmeyen Çağla Şıkel oldukça tatlı bir açıklama bıraktı.
Açıklamalarıyla sosyal medyadan gündeminden bir an olsun düşmeyen Demet Akalın ise yine birilerine laf soktu.
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