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Can Yaman İspanya'dan Gelen Vefat Haberi ile Derinden Sarsıldı

Can Yaman İspanya'dan Gelen Vefat Haberi ile Derinden Sarsıldı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 21:18

Ünlü oyuncu Can Yaman, İspanya'dan gelen vefat haberi ile derinden sarsıldı. Yaman, hayranının vefat haberi için açıklamada bulundu.

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Ünlü oyuncu Can Yaman'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisinin tüm dünyada hayranları var.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisinin tüm dünyada hayranları var.

Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman, hem İtalya'da hem de diğer ülkelerden oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip.

Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman, hem İtalya'da hem de diğer ülkelerden oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip.

Ünlü oyuncu, daha önce bir araya geldiği hayranının ölüm haberi ile derinden sarsıldı.

Ünlü oyuncu, daha önce bir araya geldiği hayranının ölüm haberi ile derinden sarsıldı.

75 yaşındaki İspanyol kadın hayranı Jesusa'nın vefat haberini alan Yaman açıklamada bulundu.

75 yaşındaki İspanyol kadın hayranı Jesusa'nın vefat haberini alan Yaman açıklamada bulundu.

Yaman, Jesusa için "Böyle bir hayrana sahip olduğum için gurur duyuyorum. Huzur içinde yat" sözlerini kullandı.

Yaman, Jesusa için "Böyle bir hayrana sahip olduğum için gurur duyuyorum. Huzur içinde yat" sözlerini kullandı.
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Bir programda ünlü oyuncu ile bir araya gelen İspanyol kadın, Can Yaman'a sarıldığı için çok mutlu olduğunu söylemişti.

Bir programda ünlü oyuncu ile bir araya gelen İspanyol kadın, Can Yaman'a sarıldığı için çok mutlu olduğunu söylemişti.

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