Can Yaman İspanya'dan Gelen Vefat Haberi ile Derinden Sarsıldı
Can Yaman İspanya'dan Gelen Vefat Haberi ile Derinden Sarsıldı
Ünlü oyuncu Can Yaman, İspanya'dan gelen vefat haberi ile derinden sarsıldı. Yaman, hayranının vefat haberi için açıklamada bulundu.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Can Yaman'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisinin tüm dünyada hayranları var.
Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman, hem İtalya'da hem de diğer ülkelerden oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip.
Ünlü oyuncu, daha önce bir araya geldiği hayranının ölüm haberi ile derinden sarsıldı.
75 yaşındaki İspanyol kadın hayranı Jesusa'nın vefat haberini alan Yaman açıklamada bulundu.
Yaman, Jesusa için "Böyle bir hayrana sahip olduğum için gurur duyuyorum. Huzur içinde yat" sözlerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir programda ünlü oyuncu ile bir araya gelen İspanyol kadın, Can Yaman'a sarıldığı için çok mutlu olduğunu söylemişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda