Armağan Çağlayan Hürrem Yağı Üzerinden Esra Ezmeci'ye Yaptığı Çıkışla Dobralığını Konuşturdu
Armağan Çağlayan Hürrem Yağı Üzerinden Esra Ezmeci'ye Yaptığı Çıkışla Dobralığını Konuşturdu
Sık sık takipçilerinin cinsellik itiraflarını da paylaşarak gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Çağlayan, Ezmeci'nin Hürrem yağına dair yaptığı tespitle dobralığını konuşturdu.
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'yi tanıyanlarınız bilir: Kendisi takipçilerinin yaptığı cinsellik itirafları ile sık gündeme gelen bir isim.
Ezmeci'ye gelen bazı itiraflar 'Bu kadarı da olmaz' dedirtse de, maalesef hep daha kötüsü geliyor.
Ezmeci ise hepsini genelde hikayesinde soru-cevap şeklinde paylaşarak önerilerde bulunuyor.
Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" serisinin yeni konuğu Esra Ezmeci oldu.
Çağlayan önce Ezmeci'ye sürekli olarak tavsiye ettiği yağlar hakkında konuştu.
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Yağlar hakkında Ezmeci'nin fikrini alan Çağlayan, "Siz bir yayında Hürrem yağını anlattınız; yani Hürrem yağını koklayan yoldan çıkıp neredeyse bir hafta seks yapacakmış gibi anlatıyorsunuz" dedi.
Çağlayan'ın bu sözlerine karşılık kahkaha atan Ezmeci, "Öyle de oluyor insanlara, bunlar gerçekten iz bırakan yağlar" diyerek yine yağları övdü.
"İnsanlar hazırladığımız yağları kullanmaya başladı ve eşlerinin onlara daha çok ilgi göstermeye başladıklarını, cinsellikte daha çekici gelmeye başladığını söylediler."
Ezmeci, "Bu belki de şöyle olabilir; buna inanıyor, özgüveni geliyor" diyerek açıkladı.
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