Armağan Çağlayan Hürrem Yağı Üzerinden Esra Ezmeci'ye Yaptığı Çıkışla Dobralığını Konuşturdu

Sık sık takipçilerinin cinsellik itiraflarını da paylaşarak gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Çağlayan, Ezmeci'nin Hürrem yağına dair yaptığı tespitle dobralığını konuşturdu.

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