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Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Aldığı Yorumlara Dayanamayan Ecem Taşer İsyan Etti

Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Aldığı Yorumlara Dayanamayan Ecem Taşer İsyan Etti

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 23:19

Sosyal medya bazen korkunç bir yer olabiliyor. Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile çıktığından bahsettiği bir video yayımlayan fenomen Ecem Taşer, daha sonra aldığı hadsiz yorumlara daha fazla dayanamayarak isyan etti.

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Sosyal medyada ara ara videoları ile viral olan Ecem Taşer'i takip edenleriniz ya da denk gelenleriniz vardır.

Sosyal medyada ara ara videoları ile viral olan Ecem Taşer'i takip edenleriniz ya da denk gelenleriniz vardır.

Taşer daha önce son 5 yıldır niçin sütyen kullanmadığını açıkladığı videosuyla sosyal medyada viral olmuştu.

Taşer daha önce son 5 yıldır niçin sütyen kullanmadığını açıkladığı videosuyla sosyal medyada viral olmuştu.

Şimdiyse eşiyle birlikte paylaştığı "Neden hanımcı biriyle evlendim?" videosu ile gündem oldu.

Şimdiyse eşiyle birlikte paylaştığı "Neden hanımcı biriyle evlendim?" videosu ile gündem oldu.

Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile çıktığını söyleyen Taşer, kocasıyla gitmeme sebebi olarak "Çünkü o sabit bir iş yapıyordu ve izin alamıyordu" dedi.

Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile çıktığını söyleyen Taşer, kocasıyla gitmeme sebebi olarak "Çünkü o sabit bir iş yapıyordu ve izin alamıyordu" dedi.

Çünkü o sabit bir iş yapıyordu ve izin alamıyordu. Ona gidip dedim ki; 'Ben çok sıkılıyorum ve eğer sen izin alamıyorsan yine de ben gitmek istiyorum.' O da bana dedi ki; 'Ben böyle bir hayat yaşıyorum diye senin de buna esir olmanı istemiyorum. Gitmek istiyorsan git.'

Detaylar:

Ancak sosyal medyada Taşer'in eşini aldattığına dair korkunç ve gerçekliği olmayan iddialar atıldı.

Ancak sosyal medyada Taşer'in eşini aldattığına dair korkunç ve gerçekliği olmayan iddialar atıldı.

Twitter (X) ve kullanıcıları, güzel olan her şeyi yok etmeye and içmiş gibi!

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Üstüne, tatilin ardından Taşer'in HPV aşı videosu yayınlaması daha da farklı yerlere çekilince genç fenomen gelen hadsiz yorumlara dayanamadı.

Üstüne, tatilin ardından Taşer'in HPV aşı videosu yayınlaması daha da farklı yerlere çekilince genç fenomen gelen hadsiz yorumlara dayanamadı.

"Bilmiyorum, ben çok korkuyorum artık" diyen Taşer, gelen yorumların sebebinin 'karısına değer veren diğer bütün erkekleri caydırmak' olduğunu söyledi.

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