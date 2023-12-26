Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Aldığı Yorumlara Dayanamayan Ecem Taşer İsyan Etti

Çünkü o sabit bir iş yapıyordu ve izin alamıyordu. Ona gidip dedim ki; 'Ben çok sıkılıyorum ve eğer sen izin alamıyorsan yine de ben gitmek istiyorum.' O da bana dedi ki; 'Ben böyle bir hayat yaşıyorum diye senin de buna esir olmanı istemiyorum. Gitmek istiyorsan git.'