Son 5 Yıldır Sütyen Kullanmadığını Açıklamıştı: 'Neden Hanımcı Biriyle Evlendim?' Paylaşımı da Gündem Oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ecem Taşer isimli içerik üreticisi, 'Neden hanımcı biriyle evlendim?' paylaşımıyla da gündem oldu.
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Ecem Taşer daha önce de, son 5 yıldır sütyen takmayı bıraktığını açıkladığı bir paylaşımı ile gündem olmuştu.
İçerik üreticisi Ecem Taşer şimdi de, 'Neden hanımcı biriyle evlendim?' sorusunu ise, 'Hanımcı biri karısını kasıtlı olarak asla üzmez' dedi.
İşte o anlar: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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