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Son 5 Yıldır Sütyen Kullanmadığını Açıklamıştı: 'Neden Hanımcı Biriyle Evlendim?' Paylaşımı da Gündem Oldu

Son 5 Yıldır Sütyen Kullanmadığını Açıklamıştı: 'Neden Hanımcı Biriyle Evlendim?' Paylaşımı da Gündem Oldu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 10:00

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ecem Taşer isimli içerik üreticisi, 'Neden hanımcı biriyle evlendim?' paylaşımıyla da gündem oldu.

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Ecem Taşer daha önce de, son 5 yıldır sütyen takmayı bıraktığını açıkladığı bir paylaşımı ile gündem olmuştu.

Ecem Taşer daha önce de, son 5 yıldır sütyen takmayı bıraktığını açıkladığı bir paylaşımı ile gündem olmuştu.

Taşer'in o videosunu da burada paylaşmıştık: 👇

İçerik üreticisi Ecem Taşer şimdi de, 'Neden hanımcı biriyle evlendim?' sorusunu ise, 'Hanımcı biri karısını kasıtlı olarak asla üzmez' dedi.

İçerik üreticisi Ecem Taşer şimdi de, 'Neden hanımcı biriyle evlendim?' sorusunu ise, 'Hanımcı biri karısını kasıtlı olarak asla üzmez' dedi.

İnsanların, 'Neden arkadaşlarında tatile gidiyorsun? Kocanı neden götürmedin?' sorularına da cevap veren kadın, ''Çünkü o sabit bir iş yapıyordu ve izin alamıyordu. Ona gidip dedim ki; 'Ben çok sıkılıyorum ve eğer sen izin alamıyorsan yine de ben gitmek istiyorum.' O da bana dedi ki; 'Ben böyle bir hayat yaşıyorum diye senin de buna esir olmanı istemiyorum. Gitmek istiyorsan git.'' dedi.

İşte o anlar: 👇

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