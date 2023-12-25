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Kocasına Her Sabah Kahvaltı Hazırlayan ve Muhteşem Geri Dönüşler Alan Kadın 'Bize de Nasip Olur mu?' Dedirtti

Kocasına Her Sabah Kahvaltı Hazırlayan ve Muhteşem Geri Dönüşler Alan Kadın 'Bize de Nasip Olur mu?' Dedirtti

Arya
Arya - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 15:19

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'@gmzeakpnar' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan içerik üreticisi, 'Neden her sabah erkenden kalkıp işe gidecek olan eşime yemek hazırlıyorum?' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

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Her sabah işe giden kocasına yemek hazırladığını belirten kadın, paylaştığı videoda da kocasından aldığı muhteşem geri dönüşleri paylaştı.

Her sabah işe giden kocasına yemek hazırladığını belirten kadın, paylaştığı videoda da kocasından aldığı muhteşem geri dönüşleri paylaştı.

Eşinin hazırladığı yemeklere inanılmaz iltifatlar eden koca, sosyal medyada o anları izleyen kadınlara da 'Bize de nasip olur mu?' dedirtti.

Eşinin hazırladığı yemeklere inanılmaz iltifatlar eden koca, sosyal medyada o anları izleyen kadınlara da 'Bize de nasip olur mu?' dedirtti.

İşte o anlar: 👇

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