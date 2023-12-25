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Sosyal Medya Beğenisi Uğruna Arabaya Kapattığı Kardeşinin Üzerine Yüzlerce Hamam Böceği Atan YouTuber

Sosyal Medya Beğenisi Uğruna Arabaya Kapattığı Kardeşinin Üzerine Yüzlerce Hamam Böceği Atan YouTuber

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 12:45

YouTuber Tuğba Eroğlu, 'Arabadan son çıkan kazanır' konseptli video çekme bahanesi ile arabaya kapattığı kardeşinin üzerine yüzlerce hamam böceği attı. O anları da sosyal medyada paylaşan YouTuber Tuğba Eroğlu tepki çekti.

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Böceklerden en çok korkan kardeşi Yağmur olduğu için onun üzerinden şaka yapmak istediğini belirten YouTuber, 'Arabadan en son çıkan kazanır. Kazanana 10 bin TL ödül var' diyerek kardeşini arabaya kapattı.

Böceklerden en çok korkan kardeşi Yağmur olduğu için onun üzerinden şaka yapmak istediğini belirten YouTuber, 'Arabadan en son çıkan kazanır. Kazanana 10 bin TL ödül var' diyerek kardeşini arabaya kapattı.

Yağmur Eroğlu, arabaya kapattığı kardeşinin üzerine ardından ise yüzlerce hamam böceği attı.

Arabanın içerisine kapalı bir şekilde ve üzerine yüzlerce hamam böceği atılan genç ise o anlarda çığlık çığlığa kaldı.

Arabanın içerisine kapalı bir şekilde ve üzerine yüzlerce hamam böceği atılan genç ise o anlarda çığlık çığlığa kaldı.

Yağmur Eroğlu paylaştığı o videonun açıklama kısmına ise, "Bugün kardeşlerime ufak bir şaka hazırladım. O an biraz üzülmüş olsam da sonrasında izlerken epey güldüm. Onlar da kendilerini gülerek izliyorlar şu anda, üzülmenize gerek yok o yüzden. Öpüyorum..." yazdı.

Yağmur Eroğlu paylaştığı o videonun açıklama kısmına ise, "Bugün kardeşlerime ufak bir şaka hazırladım. O an biraz üzülmüş olsam da sonrasında izlerken epey güldüm. Onlar da kendilerini gülerek izliyorlar şu anda, üzülmenize gerek yok o yüzden. Öpüyorum..." yazdı.

İşte tepki çeken o görüntüler: 👇

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