Sosyal Medya Beğenisi Uğruna Arabaya Kapattığı Kardeşinin Üzerine Yüzlerce Hamam Böceği Atan YouTuber
Sosyal Medya Beğenisi Uğruna Arabaya Kapattığı Kardeşinin Üzerine Yüzlerce Hamam Böceği Atan YouTuber
YouTuber Tuğba Eroğlu, 'Arabadan son çıkan kazanır' konseptli video çekme bahanesi ile arabaya kapattığı kardeşinin üzerine yüzlerce hamam böceği attı. O anları da sosyal medyada paylaşan YouTuber Tuğba Eroğlu tepki çekti.
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Böceklerden en çok korkan kardeşi Yağmur olduğu için onun üzerinden şaka yapmak istediğini belirten YouTuber, 'Arabadan en son çıkan kazanır. Kazanana 10 bin TL ödül var' diyerek kardeşini arabaya kapattı.
Arabanın içerisine kapalı bir şekilde ve üzerine yüzlerce hamam böceği atılan genç ise o anlarda çığlık çığlığa kaldı.
Yağmur Eroğlu paylaştığı o videonun açıklama kısmına ise, "Bugün kardeşlerime ufak bir şaka hazırladım. O an biraz üzülmüş olsam da sonrasında izlerken epey güldüm. Onlar da kendilerini gülerek izliyorlar şu anda, üzülmenize gerek yok o yüzden. Öpüyorum..." yazdı.
İşte tepki çeken o görüntüler: 👇
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