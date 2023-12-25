Londra'daki Tinder Deneyimi ile Gündem Olan Kadından İtalyan Host Paylaşımı: 'Evli Olduğumu Unutmamalıyım'

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Londra'da yaşayan Elif, İtalya'ya giden uçaktaki İtalyan hostlar ile ilgili 'Evli olduğumu unutmamalıyım' dedi.
Elif'in "İtalya'ya giden uçakta İtalyan hostlar servise başlamıştır. İç sesim; 'Evli olduğumu unutmamalıyım'" diyerek paylaştığı yeni videosu da sosyal medyada gündem oldu.
İşte o video: 👇
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Şu tarz paylaşımlar yapan bir insan ne kadar sağlıklı olabilir. Normal olmadığı normal bir gelişim yaşamadığı ve yaşayamadığı eksik kaldığı her şeye yüklendi... Devamını Gör
bu modernlik falan değil rezillik gerçekten
hostlar da seni bekliyordu zaten :))