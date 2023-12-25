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Londra'daki Tinder Deneyimi ile Gündem Olan Kadından İtalyan Host Paylaşımı: 'Evli Olduğumu Unutmamalıyım'

Londra'daki Tinder Deneyimi ile Gündem Olan Kadından İtalyan Host Paylaşımı: 'Evli Olduğumu Unutmamalıyım'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 14:44

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'@eliflondrada2' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de ve Londra'daki Tinder deneyimini karşılaştırdığı paylaşım ile tepki çeken kadın, İtalyan hostlar ile ilgili paylaşımı ile yeniden gündem oldu

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Londra'da yaşayan Elif, İtalya'ya giden uçaktaki İtalyan hostlar ile ilgili 'Evli olduğumu unutmamalıyım' dedi.

Londra'da yaşayan Elif, İtalya'ya giden uçaktaki İtalyan hostlar ile ilgili 'Evli olduğumu unutmamalıyım' dedi.

Elif'in Türkiye ve Londra'daki Tinder kullanımını karşılaştırdığı o videosunu burada paylaşmıştık: 👇

Elif'in "İtalya'ya giden uçakta İtalyan hostlar servise başlamıştır. İç sesim; 'Evli olduğumu unutmamalıyım'" diyerek paylaştığı yeni videosu da sosyal medyada gündem oldu.

Elif'in "İtalya'ya giden uçakta İtalyan hostlar servise başlamıştır. İç sesim; 'Evli olduğumu unutmamalıyım'" diyerek paylaştığı yeni videosu da sosyal medyada gündem oldu.

İşte o video: 👇

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Kzlt

Şu tarz paylaşımlar yapan bir insan ne kadar sağlıklı olabilir. Normal olmadığı normal bir gelişim yaşamadığı ve yaşayamadığı eksik kaldığı her şeye yüklendi... Devamını Gör

ketenhelva

bu modernlik falan değil rezillik gerçekten

sairsel

hostlar da seni bekliyordu zaten :))