Ekoseksüel Olduğunu Söyleyen Bir Kadın Ağaca Aşık Olduğunu Söyleyerek Beyinleri Yaktı
Ekoseksüel Olduğunu Söyleyen Bir Kadın Ağaca Aşık Olduğunu Söyleyerek Beyinleri Yaktı
Kaynak: https://nypost.com/2023/12/26/lifesty...
'Benim sevgilim tam bir odun' diyorsanız, bir de sevgilisi gerçekten 'odun' olanları görün... Ekoseksüel olduğunu söyleyen bir kadın, bir ağaca aşık olduğunu anlattı. 👇
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"Benim sevgilim tam bir odun" diyorsanız, bir de meşe ağacına aşık olduğunu söyleyen kadın ile tanışmalısınız!
Ekoseksüel olduğunu söyleyen Sonja Semyonova ile tanışın: 45 yaşındaki kadın 'orman fetişi' olduğunu söylüyor.
Sonja, kendisini 'doğayı romantik, ve seksi bulan' bir ekoseksüel olarak tanımlıyor: Sık sık doğayı kendi sevgilisi olarak da düşünüyormuş.
Ancak Sonja sadece doğaya değil, spesifik bir meşe ağacına aşık: Her gün geçerken aralarında 'erotik bir çekim' hissettiğini söylüyor.
"Tüm kış boyunca haftada 5 gün o ağacı gördüğüm yoldan yürüdüm" diyen Sonja, "Ağaçla aramda bir bağ hissettim. Ona yaslandım" diyor.
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2021 yazına kadar ağacın yanına sık sık giden kadın, bir noktadan sonra meşe ağacına karşı 'erotik hisler' duymaya başlamış.
Sonja, küçük hissettiğini ve desteklenmekten mutluluk duyduğunu hissetmiş. Ayrıca ağaca yaslandığında düşmeyeceğini bilmek ona güven veriyormuş...
Sonja, başka bir türe aşık olmanın tuhaf gelebileceğini ancak insanlarla kıyaslanmaması gerektiğini söylüyor.
45 yaşındaki kadın ağacın kendisiyle fiziksel birliktelik yaşamadığını fakat kafasında bunu kurduğunu söyledi.
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