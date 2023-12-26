Şehir Hayatını Geride Bırakan Tuğba Özay, Kutu Gibi Karavanı ile Doğada Yaşamaya Başladı
Şehir Hayatını Geride Bırakan Tuğba Özay, Kutu Gibi Karavanı ile Doğada Yaşamaya Başladı
Şarkıcı Tuğba Özay, huzuru şehirden kaçarak doğanın içinde buldu... 150 bin TL değerindeki yeni evini gösteren Özay, şimdilerde herkesten uzak bir yaşam sürüyor. 👇
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Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisi zaman zaman açıklamalarıyla magazin gündeminde yer alıyor.
En son estetik iddialarıyla gündeme gelen Özay, bu iddiaları reddederek "Sürekli estetik yaptıranların ruh sağlıklarının iyi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sık sık kendinden 'Tabiatın kızı' olarak da bahseden Özay, son zamanlarda birçok ünlü isim gibi huzuru şehirden kaçarak doğada buldu.
2. Sayfa programına açıklamada bulunan Özay, "Bende deprem korkusundan ziyade insan korkusu var" sözlerini kullandı.
Motosikletini 150 bin TL'ye satarak karavan alan Özay, konum olarak İstanbul Sancaktepe'yi seçti.
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Karavanının küçüklüğü dikkatleri çeken Özay, 2-3 kez tura çıktığını söyleyerek "Kaplumbağa gibi evim sırtımda geziyorum. Kafamdaki hayat bundan sonra o şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.
Özay ayrıca karavanda duş almadığını ve tuvalete gitmediğini de söyledi.
Özay karavanından "Bu biraz lüks bir karavana giriyormuş çok daha büyükleri de var ama daha salaş, sade olanlar daha uygun fiyatlara da var" şeklinde bahsetti.
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